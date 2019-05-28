Сербский президент признал потерю Косово

Белград должен признать потерю Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич парламенту страны.

По словам Вучича, он решил «не продолжать ложь и самообман», передает РИА «Новости» со ссылкой на PTC.

Необходимо признать, что в Косово и Метохии нет сербского правительства, поэтому нужно «прекратить обманывать» сербскую общественность, заявил президент.

Он подчеркнул, что страна потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери.

Вучич отметил, что отсутствие сербских властей в указанном регионе «крайне важно для здравоохранения и образования».

Теперь Белград должен решить, сохранять ли конфликт замороженным или развивать контакты с Приштиной. Сам Вучич поддерживает улучшение отношений с Косово.

Вучич говорил дольше двух часов. При этом его выступление бойкотировали представители нескольких оппозиционных партий – из 250 депутатов присутствовали 156.

Президент Сербии поблагодарил Россию и лично главу российского государства Владимира Путина за помощь в вопросе Косово.

Напомним, Вучич назвал нападения на сербов в Косово вопросом ближайших дней и месяцев.