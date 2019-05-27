Вучич назвал нападения на сербов в Косово вопросом ближайших дней

Нападение албанцев на сербов в Косово и Метохии – это вопрос дней и месяцев, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Албанцы ведут себя все нервознее. Вопрос дней и месяцев, когда они нападут на сербов в Косово и Метохии», – передает его слова ТАСС.

В конце апреля газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Косово, которое ведет себя в отношении Сербии все более агрессивно.