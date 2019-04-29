Косово перешло в наступление на Сербию

Непризнанная республика Косово ведет себя по отношению к Сербии все агрессивней. Еще недавно между Сербией и Косово обсуждался план по обмену территориями. Однако теперь он, похоже, забыт. Лидер Косово Хашим Тачи дал понять, что никакого размена ему больше не нужно – он просто хочет оторвать от Сербии новый кусок. Удастся ли ему это?

Лидер Косова Хашим Тачи перед отъездом на саммит стран Западных Балкан в Берлине сообщил, что намерен поднять вопрос присоединения к непризнанной республике южных регионов Центральной Сербии, населенных албанцами. По словам лидера непризнанного Косова, встреча в Берлине «будет хорошей возможностью открыть перспективы для региона», передает ТАСС.

«Косово выполнило все условия для визовой либерализации, мы намерены продолжить диалог. Не ожидаю, что диалог или переговоры будут, но я озвучу свою позицию в поддержку присоединения Прешева, Медведжи и Буяноваца. Мы не позволим двойного суверенитета [в отношении севера Косово] и не позволим модель «двух Германий», – заявил Тачи.

«Змей» выражается как умеет, то есть очень невнятно, но на Балканах и вокруг них его прекрасно поняли. Вкратце дело обстоит так.

Существует теория разделения Косово на две части: сербскую с собственно Косовым полем и большинством монастырей раннего Средневековья и албанскую. Ее продвигали еще в «старой» Югославии еще чуть ли не с 60-х годов прошлого века. Кое-кто из гуманитарной интеллигенции тогда даже предлагал вовсе отдать Метохию Албании, чтобы вообще закрыть вопрос. Карты раздела Косово от руки рисовал фломастерами и Слободан Милошевич примерно по тому же принципу: за сербами должны остаться Косово поле, монастыри и Митровица.

Но после погромов марта 2004 года вся эта идея потеряла актуальность, поскольку албанцы в короткие сроки просто сожгли 36 церквей и монастырей, а сербское население изгнали. И есть подозрение, что управляемые погромы весной 2004 года были специально направлены на Сербскую православную церковь и древние памятники, поскольку нет монастырей – нет и плана раздела Косово по «культурно-историческому» принципу.

Все обсуждавшиеся до недавнего времени принципы урегулирования ситуации также сводились к фактическому разделу Косово, только под другими предлогами и под более красивыми для западноевропейского уха названиями. Создание автономии сербских общин Северного Косово (чего так и не случилось) по факту означало бы отделение «на земле» сербских районов от Приштины, но без юридического присоединения к «большой» Сербии. В перспективе это могло даже привести к созданию еще одной сербской республики (третьей по счету) на правах автономии. Но уже в составе признанного Белградом Косово – наподобие того, как существует Республика Сербской Босны, формально входя в состав Боснии и Герцеговины.

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Албанцы последовательно и целеустремленно, как они умеют, саботировали этот процесс. Переговоры срывались, переносились, их могли отменить из-за технических или идеологических деталей. Например, однажды албанцы принесли на переговоры о таможне макет печати, на которой был нарисован черный орел. Сербы были в принципе не против того, чтобы у косоварских таможенников была своя печать. Только нейтральная, без государственных символов Албании. Переговоры сорвались. Выждав пару дней, косовары высадили с вертолетов десант и захватили эти самые таможенные пункты, куда и привезли новые печати. Вот как с ними переговоры вести без очень убедительного гранатомета за спиной?

В конце концов албанцы своего добились: Европа скушала саботаж создания автономии сербских общин Северного Косово. Переговоры сорвались, казалось бы, окончательно, но родилась относительно «свежая» идея обмена территориями. Сербия получает Митровицу и все, что севернее нее, а Косово получает две общины так называемой Прешевской долины, населенные преимущественно албанцами: собственно Прешево и Буяновац.

До этого момента человечество не знало о существовании Прешевской долины – небольшого и бедного участка земли с преимущественно албанским населением. Собственно говоря, сам термин «Прешевская долина» или просто «Долина» (lugina) употребляется только албанцами, которые и навязали его остальному миру с целью затащить туда еще и сербскую Медведжу. Сербы такое географическое понятие отрицают, ругаются и называют все это «политическим клише». Нет такой долины вообще. Карты врут.

В 2000 году в эйфории от победы НАТО над Югославией в долине была сколочена так называемая Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяновца (АОПМБ), клон Армии освобождения Косово, численностью около тысячи человек. До лета 2001 года эти персонажи вели партизанскую войну против сербской полиции, явно рассчитывая на помощь НАТО. Как это ни удивительно, но НАТО неожиданно поддержало сербов. Возможно, на это решение повлияла развединформация о том, что прешевские «освободители» получали помощь в том числе от «Аль-Каиды». В результате к лету 2001 года АОПМБ была физически уничтожена, оставшихся амнистировали, а Долина зажила своей нехитрой крестьянской жизнью. Кроме того, через нее проходит трансъевропейская трасса, ставшая после разрушения дороги через Приштину стратегической для Сербии.

Есть разные мнения по поводу этого плана обмена территориями. Но албанцы одно время поддерживали видимость переговоров по этому поводу. Правда, недолго. И вот два месяца назад парламент Косово принял постановление, согласно которому законодательно запрещается какой-либо обмен территориями и разделение самого Косово, а для сербов предполагается организовать новый трибунал наподобие Гаагского.

Сработал старый как мир закон: сколько рептилию ни корми, она еще что-нибудь откусит.

Пару раз испытав Белград на прочность нехитрыми, но наглыми провокациями, албанцы решили, что зачем с ними меняться, если можно еще отобрать за так, и ничего нам за это не будет. Это уже привычная практика откусывания территорий.

Точно так же не урегулированы проблемы на черногорской границе. У самой Черногории албанцы требуют земли на побережье до Петроваца, в Македонии – Тетовское ущелье, в Греции – Южный Эпир. Территориальных претензий нет только к Аргентине, хотя внешне все выглядит благопристойно. Просто рептилия раз за разом заглатывает очередной кусок земли.

С этого момента Змей Тачи перестал говорить об обмене территориями, а просто стал ультимативно требовать отобрать у Сербии Прешевскую долину, ничего взамен не предлагая. Ему это кажется достижимой целью, поскольку Белград еще ни разу не отреагировал достаточно жестко на провокации. А если они не реагируют, мыслит рептилия, значит, они слабы. А если они слабы, то чего с ними церемониться?

Вряд ли Змей Тачи ведет какую-то более хитроумную игру. Они просто хотят еще земли, и все. Это уже привычное поведение хищника. Переговоры придется продолжать, как бы неприятно это ни было. Европейские структуры навязывают Белграду форматы переговорного процесса, просто немного отворачиваясь от заявлений Тачи. Занять сторону сербов или остановить амбиции Приштины они не могут, это был бы удар по основам самосознания единой Европы, превратившей разрушение Югославии в символ победы европейского менталитета. Белграду можно только посочувствовать.