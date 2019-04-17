Лавров привал США и ЕС заставить Косово прекратить провокации против Сербии

Москва призывает США и Европейский союз осознать ответственность за выполнение решений Совета Безопасности ООН и заставить Косово прекратить провокации против Белграда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с сербским коллегой Ивицей Дачичем.

«Мы призываем Вашингтон и Брюссель повлиять на Приштину, осознать свою ответственность за выполнение решений СБ ООН, в подготовке которых Запад, включая США и Европу, принимал непосредственное участие, и заставить косовских албанцев прекратить провокационный и конфронтационный курс», – отметил Лавров, передает ТАСС.

Он выразил сожаление в связи с тем, что «коллеги из Евросоюза, которые, согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, выполняют роль посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, не справляются со своими функциями». «Подписанные еще в апреле 2013 года – шесть лет назад – обязательства Приштины создать сообщество сербских муниципалитетов Косова саботируются, и Евросоюз ничего не может с этим сделать. А принятые в декабре 2018 года Приштиной решения о создании косовской армии напрямую противоречат резолюции 1244, опять же это происходит при пассивной позиции Евросоюза, а из штаб- квартиры НАТО звучат просто одобрительные оценки этого нелегитимного шага, нарушающего решения СБ ООН», – отметил министр.

Также российский министр обратил внимание на то, что в ноябре прошлого года власти Приштины ввели 100-процентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. «По сути дела, это направлено на удушение косовских сербов», – резюмировал Лавров.

Он также сообщил, что Россия и Сербия проведут в июне в Белграде заседание межпарламентской комиссии. «Расширяется сотрудничество по парламентской линии. На июнь в Белграде намечено проведение очередного заседания двусторонней межпарламентской комиссии под руководством председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя Народной скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович», – заявил министр.

В марте министр по инновациям и технологическому развитию Сербии и председатель Сербской народной партии Ненад Попович поблагодарил Россию и ее президента Владимира Путина за то, что благодаря их поддержке и позиции по сохранению резолюции 1244 Совета Безопасности ООН Косово остается частью государства.