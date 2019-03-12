Сербский министр поблагодарил Россию за сохранение Косово в составе Сербии

Министр по инновациям и технологическому развитию Сербии и председатель Сербской народной партии Ненад Попович поблагодарил Россию и ее президента Владимира Путина за то, что благодаря их поддержке и позиции по сохранению резолюции 1244 Совета Безопасности ООН Косово остается частью государства.

«Уважение и соблюдение резолюции 1244 сегодня сохраняет Косово как неотделимую часть Сербии. Но прежде всего такая ситуация сохраняется благодаря РФ и вашему президенту Владимиру Путину», – приводит ТАСС слова министра с выступления на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательство во внутренние дела России.

«Благодаря России резолюция 1244 осталась неизменной, она по-прежнему в силе, а так называемое ложное государство Косово, несмотря на поддержку самых сильных западных стран, большинства государств ЕС и США, не является государством, поскольку не входит ни в ООН, ни в Интерпол», – добавил Попович.

Напомним, в Косово идет создание полноценной армии. Причем против такого формата армии выступают даже Евросоюз и НАТО. Это решение поддерживает только Вашингтон.

Ранее Белград предлагал завершить конфликт путем определения границ, которое бы устроило обе стороны. Однако парламент Косово заявил о «конце диалога» с Белградом и назвал единственным возможным вариантом урегулирования косовского конфликта признание независимости региона от Сербии.

Резолюцию 1244 приняли 10 июня 1999 года. В ней закреплены положения по урегулированию косовского конфликта.