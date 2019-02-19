Белград предложил завершить конфликт в Косово определением границ

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград официально предлагает решить косовский конфликт через определение границ между Центральной Сербией и непризнанным Косово.

«Это наше официальное предложение по решению проблемы», – цитирует ТАСС ответ Дачича на вопрос, является ли решение о границе с Косово официальной позицией Белграда.

При этом он добавил, что вероятная линия границы не утверждена и нигде не прописана. На вопрос о возможном расположении границы он ответил, что хотел бы найти решение, которое может устроить обе стороны.

Компромиссное решение по косовскому конфликту обсуждается Белградом и Приштиной уже около года, но стороны так и не пришли к единому решению. В начале февраля президент Косово Хашим Тачи заявил, что готов уступить Сербии часть территории края ради заключения мирного договора. Это предложение подавалось западными СМИ как «серьезная уступка», но если углубиться в детали, станет понятно, что речь идет не о компромиссе.

Также в Косово идет создание полноценной армии. Причем против такого формата армии выступают даже Евросоюз и НАТО. Это решение поддерживает только Вашингтон. Эксперты считают, что такие шаги со стороны Косово могут закончиться войной. И в Белграде готовятся к этой войне, о чем ранее подробно сообщала газета ВЗГЛЯД.