НАТО прокомментировало решение Косово создать армию

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с решением самопровозглашенного Косово начать создание собственной армии.

«Сегодня институты в Косово объявили о принятии трех законов, положивших начало процессу изменения сил безопасности Косово. Я сожалею, что это решение было принято, несмотря на обеспокоенность НАТО. Хотя вопрос трансформации сил безопасности в принципе является вопросом, который решает Косово, мы ясно дали понять, что этот шаг является несвоевременным», – заявил генсек НАТО, передает РИА «Новости».

По его словам, альянс «поддерживает развитие сил безопасности Косово в рамках нынешнего мандата», а с его изменением «Североатлантическому совету теперь придется пересмотреть уровень взаимодействия» с ними.

Ранее в пятницу депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово в пятницу утвердили пакет законопроектов, предусматривающий трансформацию Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию.

Ранее Столтенберг также заявил, что намерение Косово по созданию армии крайне неудачно по времени. В то же время посольство США в Косово заявило о поддержке Вашингтоном создания многонациональной профессиональной армии по стандартам НАТО с ограниченным мандатом.