Парламент Косово проголосовал за создание армии

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово в пятницу утвердили пакет законопроектов, предусматривающий трансформацию Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию.

Косовские депутаты утвердили во втором чтении пакет из трех законопроектов: «О министерстве обороны», «О СБК», «О службе в СБК».

«За проголосовали 105 присутствующих депутатов», – сообщил председатель парламента Кадри Весели.

Парламентарии партии меньшинства «Сербский список» объявили бойкот.

Ожидается, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тыс. действующих военнослужащих и 3 тыс. резервистов, передает РИА «Новости».

Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай отметил, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО.

Вместе с тем премьер-министр Сербии Ана Брнабич уже заявила, что намерение самопровозглашенной республики Косово создать собственную армию является «крупнейшей угрозой миру на Балканах».

По словам премьера, Белград начал диалог с Приштиной, однако власти Косово ответили на это решением о повышении пошлины на импорт из Сербии и Боснии до 100% от его стоимости, передает РИА «Новости».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что намерение Косово по созданию армии крайне неудачно по времени.

В то же время посольство США в Косово заявило о поддержке Вашингтоном создания многонациональной профессиональной армии по стандартам НАТО с ограниченным мандатом.