США поддержали создание армии в Косово по стандартам НАТО

Посольство США в Приштине сообщило о поддержке со стороны Вашингтона идеи о трансформации сил безопасности самопровозглашенной республики Косово в многонациональную профессиональную армию по стандартам НАТО с ограниченным мандатом.

В среду парламентским комитетом по внутренним делам и обороне самопровозглашенной республики Косово были одобрены законопроекты о создании армии и направлены на согласование депутатам. Новый пакет документов был единодушно принят и правящей партией, и оппозицией.

Ранее премьер-министр Косово Рамуш Харадинай сказал, что на создание армии в самопровозглашенной республике по стандартам НАТО «благословила Америка», пишет РИА «Новости».

«США продолжают поддерживать дисциплинированную, прозрачную трансформацию СБК в профессиональные, многонациональные, оперативно-совместимые с НАТО вооруженные силы с ограниченным мандатом территориальной самообороны. Ни одна страна не может поставить вето на эту трансформацию», – процитировали американское посольство СМИ Косово.

Посольство США призвало лидеров республики поддерживать многонациональную природу Косово и заявило о сотрудничестве и координации с союзниками НАТО

Собственная армия в Приштине отсутствует. Официальный Белград выступает против ее создания, ссылаясь на резолюцию Совета безопасности ООН об урегулировании в Косово и Метохии.

В феврале 2008 года без проведения референдума албанско-косовские структуры провозгласили независимость Косово от Сербии в одностороннем порядке. Самопровозглашенная республика не признается Сербией, Россией, Китаем, Израилем, Ираном, Испанией, Грецией и рядом других стран.

Ранее в Сербии пожаловались на то, что ЕС бездействовал в переговорах Приштины и Белграда, хотя должен был обеспечить условия для мирного обсуждения.