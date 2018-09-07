Сербия пожаловалась на бездействие ЕС в переговорах с Косово

Взгляд
7 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
Разделы

Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
Перейти а раздел…

У России и Сирии может появиться неожиданный союзник

С тем, что в Идлибе не должно остаться террористов, стали соглашаться и на ЗападеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
По мере приближения операции по освобождению сирийского Идлиба начинает меняться риторика западных лидеров. Осуждающие и воинственные заявления все чаще сменяются более сдержанными комментариями даже со стороны Госдепа США. Но даже на этом фоне сюрпризом выглядит открытая поддержка контртеррористических действий России и Сирии из Европы. Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

Христианство в США приняло пугающие формы

Несмотря на видимый упадок христианской веры, поколениями передающаяся религиозность не может просто «уйти в песок»Фото: Eduardo Munoz/Reuters
«Культурная война» проиграна, белые христиане вымирают, число прихожан неуклонно падает. Таковы современные реалии США, некогда наиболее религиозной страны западного мира. Неудивительно, что практикующие протестанты и католики готовятся к переходу на катакомбное положение. На смену их вере уже идет во многом похожая, но довольно жуткая идеология новой американской жизни. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Военные относились к Хрущеву с презрением

Борис Ковалев , ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор
Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
    Перейти а раздел…

    Порошенко провоцирует новыми названиями частей ВСУ

    Иосиф Кобзон: Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны

    Трамп подталкивает Европу дружить с Путиным

      Перейти а раздел…

      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
      Подробности...

      Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты

      Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон Брауна
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Эрдоган предложил меры для предотвращения наступления на Идлиб
          В Британии нашли объяснение дилетантству «отравителей Скрипалей из ГРУ»Путин встретился с Эрдоганом в ТегеранеНазначены врио главы ДНР и дата выборов главы республикиСоратник Захарченко «в целях безопасности» покинул Донецк
          Стало известно, как подозреваемые в отравлении Скрипалей получили визыВыгнанный женой из дома Борис Джонсон объявил о разводеЗахарова сказала, кто стоит за убийством ЗахарченкоПомогающие сбежать из тюрьмы сайты нашли в России
          Занявшиеся шоппингом «отравители Скрипалей» удивили британцевАдвокат Степаненко рассказала о «потоке лжи» ПетросянаТайник с ракетами «земля – воздух» нашли под ОдессойВласти Украины объяснили рост цен на газ необходимостью отдать долги

          Главная тема


          У России и Сирии может появиться неожиданный союзник

          дело скрипалей


          Захарова дала развернутый ответ на обвинения Мэй

          «по непонятным причинам»


          Российские пограничники удивились отсутствию украинских рыбаков в Азовском море

          ближний восток


          CNN: Россия предупредила о готовности нанести удар по зоне контроля США в Сирии

          политическое хамство


          В России ответили обвинившему лично Путина британскому министру

          «щедрая земля»


          МИД Украины поймали за руку на подлоге

          «сделаем, только по приказу»


          Вдова Захарченко призвала бойцов ДНР к дисциплине и пообещала отомстить за мужа (видео)

          космическое право


          Названа причина отказа российских космонавтов на МКС слушаться американского командира

          непризнанные республики


          Киев подготовил реальный план военного разгрома ДНР

          дело скрипалей


          Игорь Мальцев: Наглость против позорища. Кто кого сборет?

          Дело феминистки калугиной


          Ирина Алкснис: В данный момент наше государство ломает вековые стереотипы

          «результативная магия»


          Андрей Бабицкий: Оснований зубоскалить из-за банальностей коуча Тони Робинсона не так уж много

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Сербия пожаловалась на бездействие ЕС в переговорах с Косово

          7 сентября 2018, 14:22

          Текст: Алексей Ласнов

          Версия для печати

          Глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич заявил, что Евросоюз не смог обеспечить подходящих условий для мирных переговоров Белграда и Приштины.

          «Процесс (мирных переговоров) разрушает, с одной стороны, неготовность и злая воля Приштины», – сказал Джурич, передает ТАСС со ссылкой на канал N1.

          По его словам, ЕС должен был обеспечить нормальные условия для этих переговоров, чтобы они «не велись с использованием оскорблений, угроз и давления», а также «при неуважении всех предыдущих договоренностей». Джурич напомнил, что гарантом этих договоренностей должен выступать ЕС, который «ничего из этого не сделал».

          Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ вооруженным силам страны, полиции и Агентству информационной безопасности прервать любую коммуникацию с полицией непризнанного Косова, Международной миссией НАТО в Косово и Метохии и любыми албанскими и международными представителями в Приштине, сообщает RTS.

          Меры были предприняты в связи поездкой Вучича в Косово, запланированной на 8-9 сентября. Сообщается, что президент долго обсуждал со своим окружением целесообразность поездки в Косово. Окончательное решение еще не принято, ожидается, что это произойдет в пятницу.

          Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам, политике безопасности и обороны Федерика Могерини  заявила, что лидерам Сербии и Косово предложено встретиться до сессии Генассамблеи ООН. Она отметила, что верит в достижение мирного соглашения между Косово и Сербией в ближайшие месяцы.

          73-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 18 сентября. 

          В августе советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов к «обмену территориями» между Сербией и Косово. Ранее появились данные о договоренности Путина и Трампа по Косово.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............