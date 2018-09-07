Сербия пожаловалась на бездействие ЕС в переговорах с Косово

Глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич заявил, что Евросоюз не смог обеспечить подходящих условий для мирных переговоров Белграда и Приштины.

«Процесс (мирных переговоров) разрушает, с одной стороны, неготовность и злая воля Приштины», – сказал Джурич, передает ТАСС со ссылкой на канал N1.

По его словам, ЕС должен был обеспечить нормальные условия для этих переговоров, чтобы они «не велись с использованием оскорблений, угроз и давления», а также «при неуважении всех предыдущих договоренностей». Джурич напомнил, что гарантом этих договоренностей должен выступать ЕС, который «ничего из этого не сделал».

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ вооруженным силам страны, полиции и Агентству информационной безопасности прервать любую коммуникацию с полицией непризнанного Косова, Международной миссией НАТО в Косово и Метохии и любыми албанскими и международными представителями в Приштине, сообщает RTS.

Меры были предприняты в связи поездкой Вучича в Косово, запланированной на 8-9 сентября. Сообщается, что президент долго обсуждал со своим окружением целесообразность поездки в Косово. Окончательное решение еще не принято, ожидается, что это произойдет в пятницу.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам, политике безопасности и обороны Федерика Могерини заявила, что лидерам Сербии и Косово предложено встретиться до сессии Генассамблеи ООН. Она отметила, что верит в достижение мирного соглашения между Косово и Сербией в ближайшие месяцы.

73-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 18 сентября.

В августе советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов к «обмену территориями» между Сербией и Косово. Ранее появились данные о договоренности Путина и Трампа по Косово.