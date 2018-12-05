Генсек НАТО раскритиковал идею создания армии Косово

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерение Косово по созданию армии крайне неудачно по времени.

Столтенберг добавил, что это решение «подрывает стабильность», передает ТАСС.

В октябре парламент самопровозглашенной республики Косово поддержал формирование полноценной армии на основе сил безопасности.

Представители партии «Сербский список» перед голосованием по поводу создания Вооруженных сил покинули зал.

Ранее посольство США в Косово заявило о поддержке Вашингтоном создания многонациональной профессиональной армии по стандартам НАТО с ограниченным мандатом.