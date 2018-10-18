Парламент Косово одобрил создание армии

Парламент самопровозглашенной республики Косово поддержал формирование полноценной армии на основе сил безопасности Косово, сообщают СМИ.

За создание министерства обороны в Косово проголосовали 101 из 102 присутствующих депутатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Gazeta Express.

При этом перед голосованием представители партии нацменьшинства «Сербский список» покинули зал.

Армия Косово может быть создана путем внесения изменений в конституцию государства при согласии не менее двух третей из 120 парламентариев.

В 2017 году власти Косово пытались провести трансформацию через принятие закона о расширении полномочий сил безопасности, но столкнулись с международным противодействием.

В начале октября посольство США в Приштине сообщало о поддержке со стороны Вашингтона идеи о создании многонациональной профессиональной армии по стандартам НАТО с ограниченным мандатом.

В сентябре правительство самопровозглашенной республики Косово утвердило формирование армии на основе сил безопасности.