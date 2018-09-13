Кабмин Косова решил создать полноценную армию

Правительство самопровозглашенной республики Косово утвердило формирование полноценной армии на основе сил безопасности, сообщил в четверг канал RTK2.

Как заявил премьер Косова Рамуш Харадинай, «правительство проголосовало сегодня за свои силы обороны, то есть за Армию Косова», передает ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о возможном начале новой войны за Косово с участием американских войск.