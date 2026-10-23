Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
«Рособоронэкспорт» анонсировал показ «Антидронового купола»
«Рособоронэкспорт» впервые представит систему защиты «Антидроновый купол»
Компания «Рособоронэкспорт» впервые представит новейшую концепцию эшелонированной защиты объектов от беспилотников «Антидроновый купол» в ходе третьего саммита Россия – Африка.
На предстоящем в Москве саммите компания покажет эшелонированную систему защиты населения, мест дислокации войск и стратегических объектов от атак беспилотников, передает РИА «Новости».
«Рособоронэкспорт предлагает построение надежной объектовой защиты от БПЛА, адаптируемой под конкретного партнера и конкретный объект. Все средства и решения, применяемые в ней, доказали свою эффективность в реальных условиях», – заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Система включает средства разведки, радиоэлектронного подавления и физического уничтожения дронов, в том числе комплексы «Панцирь-СМД-Е», «Панцирь-С1М», ПЗРК «Верба» и комплекс «Цитадель». В пресс-службе компании уточнили, что в ближайшее время линейка антидроновых средств пополнится лазерными системами и комплексами электромагнитного импульса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил о планах задействовать опыт специалистов с Украины для повышения защиты от дронов.
«Ростех» отметил повышение эффективности борьбы с беспилотниками благодаря новым малогабаритным боеприпасам для ЗРПК «Панцирь-С».
Также президент Владимир Путин заявил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российского оружия.