Косовский монстр пошел против своих создателей

МИД России бьет тревогу: Косово создает собственную профессиональную армию из бывших бандитов и террористов. Категорически против этого выступают в Евросоюзе и даже в НАТО, но там больше не в состоянии сдерживать ими же созданного монстра. Тем более что американцы с их военной базой Бондстил, кажется, не против. Что это означает для Европы и для всего остального мира?

«США оказывают помощь Косово в создании полноценной армии, это нарушает международное право и безответственно для безопасности в регионе, – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. – Как и прежде, исходим из того, что создание косовской армии нарушает международное право, так как противоречит резолюции 1244 СБ ООН. Данный документ предусматривает военное присутствие исключительно на основе мандата СБ ООН. Подобный шаг был бы крайне безответственным с точки зрения безопасности в регионе и на европейском континенте в целом».

Президент Косово Хашим Тачи заявил о планах на создание полноценной армии, преодолев сопротивление некоторых европейских структур, включая НАТО.

Сейчас в Косово создание собственной армии – самый обсуждаемый вопрос. В эти диспуты втягивают всех, кто попадается под горячий микрофон. Заявлению МИД РФ предшествовало интервью нового командующего Контингентом под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) итальянского генерал-майора Сальваторе Куочи приштинскому изданию «Голос». Он приехал в Косово из Ливана, где служил в миротворческом контингенте ООН, и сменил на посту командующего KFOR другого итальянца – Джованни Фунго. Генерал Куочи – креатура европейская, поэтому ему не с руки поддерживать военные амбиции косоваров. Ранее он уже успел неоднократно подчеркнуть, что «KFOR – единственная вооруженная сила в Косово» и другой не ожидается, но албанские журналисты зашли с фланга, поставив импозантного усатого итальянца в неловкое положение.

Газета поинтересовалась, что думает командующий KFOR о «российской угрозе» для Косово и не нужно ли укреплять обороноспособность самопровозглашенного государства в этом контексте. Взгляд, конечно, варварский, но очень албанский.

Генерал Куочи ответил довольно искренне: «Не думаю, что возможна прямая угроза Косово. Мы, конечно, можем иметь российское влияние, но это часть международной политики, которую проводит каждое государство, поэтому не вижу реальной угрозы со стороны России в Косово. Если это произойдет, конечно, KFOR здесь, и мы позаботимся об этом, как и НАТО».

Все это плохой перевод одного из российских информагентств с албанского. На деле ответ Куочи был более внятный, без косноязычного «можем иметь влияние», но суть ясна: европейцы из последних сил пытаются сопротивляться упорному стремлению косоваров получить в свое распоряжение небольшую, но «настоящую» армию взамен небоеспособных в современной фронтовой войне Сил безопасности Косово (СБК) – прямого наследника террористической Армии освобождения Косово, которую американцы причесали и переодели, заодно придумав нейтральное название.

Приштинская элита уже более года продавливает курс на формирование компактной «настоящей» армии как элемента «государственности» Косово. В рамках привычной системы албанского менталитета одновременно проводится кампания по выдавливанию из края остатков европейских структур управления: пограничников, таможенников, судей и прочих «законников», а также многочисленных мелких чиновников, которые десятилетиями замещали вакантные должности в Косово с целью «образования» местной элиты.

Для албанцев это нормальное поведение: добившись фактического отделения от Сербии, они перешли к следующему этапу развития – независимости от толерантных, но вялых европейцев, которые хоть как-то пытаются сопротивляться жутким тенденциям в Приштине.

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Их единственным союзником на этом пути стали американцы с базой Бондстил близ Урошеваца: после некоторых внутренних дискуссий они втихую поддержали курс на создание косовской армии.

Американцам это тоже далось не сразу. Президент Дональд Трамп не владеет проблематикой и уже несколько раз высказывался в духе «что мы там вообще делаем?».

В результате лоббистские круги в Вашингтоне и Пентагоне просто ускорили процесс, а то, не дай Бог, президент все-таки решит разобраться, что они там делают, и свернет всю эту лавочку.

Эти лоббисты известны поименно. Во-первых, это Эллиот Энгель, конгрессмен-демократ от Нью-Йорка, давно заслуживший прозвище «посол Косово без портфеля». Человек делал себе карьеру на поддержке косоваров начиная с 1998 года. Албанцы легко идут на показные жесты, и вот уже в честь конгрессмена Энгеля – потомка евреев с Украины, бежавших в США от погромов, в косовском городе Печ, из которого путем погрома были изгнаны все сербы, названа улица.

Вот немного длинная, но исчерпывающая цитата из выступления конгрессмена Энгеля на одном из заседаний:

«У этого суверенного национального государства нет армии. У него есть маленькие, легко вооруженные силы безопасности, но ничего напоминающего мощное сербское, обеспеченное Россией вооружение по соседству. Каково же предложение? Как должна выглядеть армия Косово? Она должна быть мультиэтничной... Она должна быть партнером странам Запада и, надеюсь, НАТО, в стремлении к еще большей региональной и международной стабильности... Она будет оборонительной и безопасной для соседей Косово... Пока Косово постепенно пытается обрести маленькие оборонительные силы, Сербия укрепляет свои вооруженные силы с полной поддержкой России. Она получает танки Т-72, истребители МиГ-29 и систему противовоздушной обороны С-300 благодаря любезности Москвы и Владимира Путина. Я немного смущен... Косово, страна, которую мы поддерживаем и которая поддерживает нас, хочет того же, что имеет любая другая страна мира: базовую армию... Что нам делать? Мы критикуем и раздаем дипломатические угрозы, ясно давая понять, что не поддерживаем армию Косово сейчас. Это абсолютный абсурд, и это позиция, которую мы должны изменить, и изменить быстро».

Во-вторых, это «серый кардинал» международной (преимущественно американской) помощи Косово, бизнесмен албанского происхождения Харри Байрактари. Помимо прочего, он спонсор супругов Клинтон, лучший друг конгрессмена Энгеля и член Национального совета албанцев Америки (председатель совета – актер Джеймс Белуши). Деятельность Байрактари – типичный пример даже не «мягкой силы» (все-таки это понятие предполагает некую интеллектуальную активность), а закулисного лоббизма, давно перешедшего все нормы закона и морали.

Клан Байрактари – это квинтэссенция албанского полубандитского шантажа и давления, каким мы его помним еще со времен единой Югославии. Теперь эта парочка продавливает и финансирует пропагандистскую кампанию по созданию «настоящей» армии в милом их сердцу Косово.

Албанцы столкнулись с требованиями европейцев все делать «по закону», а не по-балкански, разозлились в ответ, но решили подчиниться. Теперь парламенту Косово требуется принять более дюжины поправок в конституцию, поскольку никакой армии в том тексте, который придумали для Косово в Брюсселе, не предусмотрено. Но во главе парламента стоит Кадри Весели – бывший начальник разведки УЧК, выросшей из бандитизма как раз в странах Западной Европы. Он знает, как «правильно» надо вести себя с французами, немцами (они, кстати, главные европейские сторонники укрепления независимости Косово, остальные сомневаются), бельгийцами и голландцами. И он начал в ускоренном порядке менять конституцию, штамповать нужные законы и проекты будущей армии. Хотя некоторые из радикалов предлагали решить проблему одним ударом, просто переименовав СБК в армию.

Согласно официальному проекту предполагается, что в армии будет пять тысяч человек постоянной службы и три тысячи резервистов. При этом группировка Хашим Тачи – Кадри Весели – Агим Чеку прекрасно понимает, что нынешние СБК на фронте небоеспособны. СБК – это устрашающая имитация, заточенная на проведение карательных и диверсионно-разведывательных операций, а в столкновении с регулярной армией (не будем показывать пальцем, но имеется в виду, в первую очередь, сербская армия, а не «российская угроза») просто развалится. По сути, это лишь максимально усиленные спецподразделения, которые в нормальной стране выполняли бы функции как у нашей Росгвардии и ОМОНа.

Армия же должна выполнять три задачи: вести наступление/сдерживать оборону по всей линии фронта, вести и отражать атаки земля – воздух и воздух – воздух. Для этого косоварские силы не пригодны. У них просто нет никакой тяжелой техники, не говоря уже об авиации и ПВО, а есть около полумиллиона единиц автоматического оружия, которое распродают направо и налево. При этом состоят СБК из бывших боевиков, ничего, кроме рейдов и засад, в жизни не знавших.

Кстати, бюджет «настоящей» армии, по подсчетам Тачи и Весели, должен быть 52 миллиона евро при ежегодном увеличении в 2 миллиона. Где это взять? На Бондстил, где ж еще.

Вряд ли американцы начнут ускоренно передавать косоварам танки и прочие элементы «настоящей армии» прямо сейчас. В бумагах фигурирует 2025 год как крайняя дата формирования косовской армии, а до этого момента то ли ишак сдохнет, то ли бей. Но в албанском фольклоре есть поговорка «ждет осел, пока вырастет трава»: в историческом контексте они готовы сколь угодно долго ждать подходящего момента, чтобы затем хищно ринуться в атаку. И момент этот может настать заметно раньше 2025 года.

Таким образом, «озабоченность» российского МИДа вполне понятна, хотя многие критично относятся к такого рода дипломатическим демаршам, считая их бесполезным сотрясанием воздуха с использованием штампованных выражений. Но в отношении американцев в Косово и особенно их базы Бондстил накопилось слишком много вопросов, вплоть до торговли наркотиками из Афганистана. И задавать эти вопросы необходимо, даже если это выглядит как элемент дежурной дипломатии. За ней может последовать и что-то более реальное.