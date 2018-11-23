Парламент Косово принял закон о «конце диалога» с Белградом

Парламент непризнанного Косова принял закон, согласно которому единственным возможным вариантом урегулирования косовского конфликта является признание независимости региона от Сербии в границах 17 февраля 2008 года. Главы канцелярии по делам Косова и Метохии Марко Джурич назвал это «концом диалога».

«За» принятие закона высказался 61 депутат из 106, один человек воздержался. В голосовании не участвовали депутаты оппозиционных косовских партий, а также депутаты сербской партии «Сербский список», передает ТАСС.

По итогам голосования премьер-министр непризнанного образования Рамуш Харадинай заявил, что «парламент, приняв платформу о диалоге, предусматривающую достижение окончательного юридически обязывающего соглашения по нормализации отношений с Сербией, утвердил позицию Косова о неприкосновенности границ и сохранение территории в границах 17 февраля 2008 года», когда косовары провозгласили независимость края.

Таким образом, в соответствии с документом, косовары отказались идти на какие-либо компромиссы, в том числе корректировать границы и обмениваться территориями.

Главы канцелярии по делам Косова и Метохии Марко Джурич назвал решение косовского парламента «концом диалога». По его словам, решение временной администрации в Приштине принять закон о ведении переговоров, «в котором говорится, что единственным возможным исходом переговоров является признание [независимости Косова], забивает гвоздь в крышку гроба диалога».

Сербское агентство Танюг назвало решение косовского парламента «неформальным объявлением войны», поскольку принятый документ «является сигналом Приштины, что она не желает компромисса, не хочет диалога и отказывается от любых соглашений».

Напомним, в начале февраля президент Косово Хашим Тачи заявил, что готов уступить Сербии часть территории края ради заключения мирного договора. Это предложение подавалось западными СМИ как «серьезная уступка», но если углубиться в детали, станет понятно, что речь идет не о компромиссе.

Также в Косово идет создание полноценной армии. Причем против такого формата армии выступают даже Евросоюз и НАТО. Это решение поддерживает только Вашингтон. Эксперты считают, что такие шаги со стороны Косово могут закончиться войной. И в Белграде готовятся к этой войне, о чем ранее подробно сообщала газета ВЗГЛЯД.