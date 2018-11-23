Взгляд
17 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
Разделы

Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Поляки нашли способ заставить Россию и Германию заплатить «долг»

Польское «Движение 11 ноября» считает, что Москва должна заплатить «триллионы злотых» за «преступления» СССРФото: Kacper Pempel/Reuters
«Ангела Меркель и Владимир Путин снова пытаются реализовать план создания Евразии», – такой апокалиптический сценарий нарисовали польские националисты в петиции, отправленной Дональду Трампу. Авторы обращения требуют от США, как «гаранта демократии», добиться от России и Германии выплаты репараций по итогам Второй мировой войны. К сожалению, эти претензии полным бредом считать нельзя. Подробности...
Перейти а раздел…

Как бороться с украинским подлогом советской истории

У Вятровича отвратительная репутация в научном историческом сообществеФото: UA1/YouTube
Украинский идеолог и «историк» Владимир Вятрович стал фигурантом российского уголовного дела. СК обвиняет его в реабилитации нацизма – и есть за что. Именно Вятрович мухлюет с документами, доказывающими преступления украинских националистов. Однако от действий СК вряд ли будет толк – с такими людьми надо бороться совсем другими методами. Подробности...
Перейти а раздел…

Грозит ли Сербии «цветная революция»

В сербском противостоянии патриоты находятся по обе стороны баррикадФото: SRDJAN SUKI/EPA/ТАСС
Противостояние между сербскими оппозиционерами и полицией дошло до штурма телецентра, драк и прорывов оцеплений. Могут ли беспорядки в Белграде перерасти в майдан, кто стоит за протестующими и может ли гипотетическая революция в Сербии навредить отношениям братской страны с Россией? Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Если США не смогут защищать Аляску

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...

В Латинской Америке назрел новый левый поворот

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
В 2000-х годах задача левых правительств Южной Америки сводилась к перераспределению ресурсов. Потом был мировой кризис. Перераспределять стало нечего и эксперимент закончился. И вот поворот влево совершает Мексика. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16 (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 9 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев

    Рекорды и достижения русских женщин

      Перейти а раздел…

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...

      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

          Вы боитесь летать на самолетах?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Болтон назвал причину неудач в переговорах с Россией
            Кремль рассказал об участии Путина в предстоящих торжествах в КрымуЭксперты объяснили, кто стоит за беспорядками в БелградеПосле смерти Началовой заговорили о «проклятии» «Последнего героя»В Британии сказали, кто следующим выйдет из ЕС
            США назвали покупку Турцией С-400 «большой проблемой»Кудрин предсказал эгоизм и экономическое ослабление СШААмериканские СМИ: Военные траты превращают США в банкротаПолковник рассказал, как Этуш спас студентов от КГБ
            Болтон предложил провести переговоры по разоружению вместе с Россией и КитаемЭкс-главком ВКС пожаловался, что дети не умеют бросать гранатыМежду крушениями Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии установлено сходствоТимошенко пригрозила тюрьмой Порошенко за «тарифную вакханалию»

            «милитаризация полуострова»


            ЕС выступил с заявлением к пятилетию референдума в Крыму

            «Ничего не предвещало»


            Врач Началовой объяснил ее смерть случайностью

            протесты «желтых жилетов»


            Париж велел Трампу не лезть в дела Франции

            Видео

            «Балканский рубеж»


            Нападкам на фильм о российском спецназе в Косово дали неожиданное объяснение

            Трансбалканский маршрут


            Украина сделала все для потери газового транзита

            бывший президент Грузии


            Саакашвили выдал «военную тайну Кремля»

            реабилитация нацизма


            Как бороться с украинским подлогом советской истории

            «русская весна»


            Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

            мировой гегемон


            Ирина Алкснис: Мир на глазах теряет «американскую мечту»

            Лишний вес


            Анна Долгарева: В голодном обществе полнота – признак элитности и богатства

            Закат Европы


            Игорь Мальцев: Тень нацизма встает в Германии в полный рост

            на ваш взгляд


            Хотели бы вы переехать в Крым?

            Грозит ли Сербии «цветная революция»

            В сербском противостоянии патриоты находятся по обе стороны баррикад   17 марта 2019, 20:08
            Фото: SRDJAN SUKI/EPA/ТАСС
            Текст: Михаил Мошкин

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Противостояние между сербскими оппозиционерами и полицией дошло до штурма телецентра, драк и прорывов оцеплений. Могут ли беспорядки в Белграде перерасти в майдан, кто стоит за протестующими и может ли гипотетическая революция в Сербии навредить отношениям братской страны с Россией?

            Протесты в Сербии идут еще с декабря, но мир обратил внимание на них (точнее, вспомнил о них) в эти выходные, когда дело дошло до столкновений протестующих с полицией и жандармами. Тут-то и прозвучало знакомое слово «майдан» и полузабытое словосочетание «цветная революция». Вместе с тем, часть протестующих вышла на улицы в желтых жилетах, напомнив о более свежих событиях в Париже.

            Некоторые эпизоды напоминают события октября 1993 года в Москве. Накануне десятки демонстрантов, во главе с лидерами оппозиции ворвались в офис сербского телевидения РТС и захватили два входа в здание. К счастью, сценарий штурма телецентра «Останкино» со стрельбой и кровью не повторился. Протестующие забросали фасад гостелевидения яйцами, а полицейские и спецназовцы блокировали прорвавшихся в вестибюле без применения силы вытеснили оппозиционеров из телецентра.

            Происходящее, по крайней мере, пока не похоже и на уличные столкновения в Париже, на что обратил внимание президент Вучич: «У нас нет картин людей с разбитыми головами, как во Франции. Но если кто-то из них совершит насилие, мы сразу отреагируем. Так ведет себя серьезное государство».

            В воскресенье имел место более серьезный инцидент. Участники беспорядков пытались, при помощи грузовика, прорвать полицейское оцепление вокруг резиденции президента Вучича. При этом оппозиционеры взяли дворец главы государства в кольцо. Часть демонстрантов направилась к полицейскому участку, где находятся пятеро задержанных за участие в нападение на телецентр. Звучит и традиционное в таких случаях «полиция с народом!» – организаторы акции протеста заявляют, что профсоюз полицейских якобы поддержал демонстрантов.

            Одновременно власть демонстрирует уверенность и заявляет о контроле над ситуацией. Вучич заявил, что не боится досрочных выборов, на которых оппозиция наберет от силы 17 процентов. «Сами подготовьте списки избирателей, напишите в них, что угодно... Пишите, марайте бумагу, черкайте, делайте, что хотите – вы проиграете выборы!», – уверенно заявил сербский президент в интервью каналу «Россия 24».

            Что происходит в сербской столице, примерно понятно, но какова главная, окончательная цель оппонентов Вучича, ясно не совсем. Как передавал ТАСС с места событий, лозунги протестующих постоянно меняются: они то требуют отставки правительства и президента, то призывают главу государства выйти на улицу и обратиться к народу.

            Сам Вучич в своем заявлении назвал одного из лидеров протеста, главу партии «Двери српске» Бошко Обрадовича «фашистом», а двух других – бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа  и бывшего главу МИДа Вука Еремича – «олигархами». При всей яркости метафор, это не придает ясности происходящему, как и лозунг «Вучич – вор!», под которым выступают оппозиционеры.

            Протесты в Сербии идут с конца прошлого года – и на этот период, заметим, пришелся визит российского президента Владимира Путина в Белград.

            Поводом для волны протестов стало жестокое избиение лидера оппозиционной партии «Левица» Борко Стефановича в городе Крушевац. Нападение произошло в самый канун конференции оппозиционной коалиции «Союз за Сербию» (эта коалиция сейчас и «зажигает протест»), и после того, как Стефановича раскритиковал публично и резко раскритиковал президент Александр Вучич.

            Человек, из-за которого формально началось это противостояние, Борислав «Борко» Стефанович – колоритная фигура. В начале 90-х играл на бас-гитаре в панк-группе «Поколение без будущего». В политику ушел после свержения Слободана Милошевича и его Социалистической партии, но сейчас он – один из лидеров современных социалистов. Правда, успел избраться в Скупщину от прозападной Демократической партии, и даже возглавить ее фракцию. С другой стороны, будучи госчиновником, он курировал сделку с Газпромнефтью о покупке компании «Нефтяная индустрия Сербии», и отвечал за визит в Белград Дмитрия Медведева. Так что «руку Госдепа» в нынешних события разглядеть сложно.

            Эксперты-балканисты сходятся во мнении, что системные и уличные оппозиционеры, объединившиеся в «Союз за Сербию» представляют собой разношерстное объединение. Так, например, Бошко Обрадович, участвовавший в прорыве в здание телеканала РТС – лидер движения «Двери српске», которое позиционирует себя как консерваторов, антиглобалистов и евроскептиков.

            «Среди протестующих много людей левых взглядов – сторонники социальной справедливости.

            Есть также бывшие активисты Радикальной партии Воислава Шешеля, и молодые люди, разделяющие лозунги, близкие к тем, что выдвигала эта партия», – сказала газете ВЗГЛЯД  старший научный сотрудник и ученый секретарь Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Ирина Руднева.

            Президент Вучич, заметим, возглавляет партию бывших соратников Шешеля, великосербского националиста, подсудимого Гаагского трибунала. Правящую Прогрессивную партию, из части «умеренных радикалов», создал Томислав Николич, впоследствии (в 2012-17 годах) президент. Сейчас этих правопопулистов и сербских патриотов их оппоненты обвиняют фактически в национальном предательстве – в попытке договориться с косовскими албанцами. В оппозиции уверены – президент якобы одобрил план по размену территориями. Утверждается, что Приштина готова отказаться от северной части Косова с ее сербскими анклавами (сербская часть Косовской Митровицы и др.), а «режим Вучича» готов отдать косоварам населенную албанцами Прешевскую долину на юге Сербии. Главное же предательство состоит в том, что после обмена Вучич якобы был готов признать независимость «Республики Косово».

            С одной стороны, сторонники оппозиции говорят: сербским патриотом не может быть тот, чьи советники – сын Джорджа Сороса Александр и соучастник нападения на Югославию Тони Блэр. С другой стороны, сторонники Вучича заявляют, что никаких доказательств «предательства» нет, зато в рядах оппозиции полно тех, кто имеет финансовые связи с политиками Евросоюза.

            «Но на деле Вучич не идет на уступки Западу в вопросе признания Косово, и Запад уже не знает, как заставить Белград пойти на это. Перебраны были все варианты: переговоры с Приштиной застопорились настолько, что вряд ли будут продолжаться, экономическое давление не помогло, сотрудничество с Россией, вопреки, давлению, продолжается», – подчеркивает балканист Ирина Руднева.

            При этом показательно участие в беспорядках упомянутого выше Драгана Джиласа, который в 2008-13 годах был мэром сербской столицы.

            Джилас, в 1990-е годы был активным противником Слободана Милошевича, а в 2000-е стал видным функционером Демократической партии. Эта партия, напомним, некоторое время была правящей, а ее лидер, прозападный политик Борис Тадич занимал пост президента (добавим, что Джилас был преемником Тадича на посту партийного лидера). Демпартия занимает левоцентристсую, социал-либеральную позицию и ориентируется на сближение Сербии с ЕС с перспективой вступления в Евросоюз.

            Другой лидер протестующих, экс-глава МИДа и бывший председатель Генассамблеи ООН Вук Еремич был старшим советником по внешнеполитическим вопросам при Тадиче. Одновременно он – выходец из номенклатурной семьи; представитель выдвинувшегося еще во времена социалистической Югославии влиятельного клана, который называли «боснийскими Кеннеди».

            Несмотря на разношерстность протеста, именно левоцентристы входят в его ядро, сказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков.

            «В ядре оппозиции – те, кто достаточно давно не находится у власти. Таким образом они пытаются во власть вернуться,

            сместив правопопулистское правительство Вучича и его Прогрессивной партии или оказав давление на действующую власть», – полагает эксперт. Схожего мнения придерживается и балканист Ирина Руднева: «Прозападные политики – движущая сила протеста, они пытаются использовать другие силы».

            По мнению Рудневой, Запад может быть заинтересован в реализации сценария «цветной революции» в Сербии, учитывая неуступчивую позицию Вучича по косовскому вопросу. Но, делает оговорку эксперт, необходимо дождаться реакции западных держав на обострение противостояния сербской власти и оппозиции.

            Колосков, в свою очередь, считает, что возможные перемены в Белграде не поссорят Сербию и Россию. «Президент Владимир Путин не выразил однозначной поддержки Вучича во время протестов. Россия заняла достаточно нейтральную позицию, – отметил Колосков, и вновь подчеркнул: Политика Сербии относительно евроинтеграции и теплых отношений с Москвой вряд ли принципиально не поменяется, останется Вучич у власти, или нет.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............