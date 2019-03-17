Демонстранты в Белграде на грузовике атаковали полицейский кордон

МВД Сербии сообщило, что для «физического нападения» на полицейских протестующие в Белграде использовали грузовик.

Нападение на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша организовали «несколько хулиганов во главе с одним из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадовичем».

Как сообщает МВД, демонстранты «физически напали на сотрудников полиции при попытке пробить кордон грузовиком», передает РИА «Новости».

Протестующие предприняли нападение, чтобы поставить грузовик с динамиками перед резиденцией президента.