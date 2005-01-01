В Белграде протестующие прорвали ограждение перед президентским дворцом

Участники акции протеста в Белграде прорвали внешнее ограждение перед президентской резиденцией, сообщил глава государства Александр Вучич.

В воскресенье более тысячи протестующих собрались перед президентской резиденцией в центре Белграда, после начала пресс-конференции Вучича (14.00 мск) вокруг резиденции начался шум – манифестанты попытались прорваться через ограждения, передает РИА «Новости».

«Государство Сербия не позволит, чтобы насилие угрожало кому-либо. Все, кто думает, что насилием, нападением на людей, могут осуществить политические цели, жестоко себя обманывают. Государство разрешало протесты, которые иногда были заранее заявлены, иногда нет. И сейчас все, кто кричит вокруг, все это без разрешения, и мы это допускаем», – заявил Вучич.

Он отметил, что с каждым разом участников протеста становится все меньше: ночью их было 1 тыс. 584 человека, утром стало еще меньше.

«И сейчас их еще меньше, а шума много, потому что фашист (лидер оппозиционного движения «Двери Бошко) Обрадович и олигархи (экс-мэр Белграда Драган) Джилас и (экс-глава МИД Вук) Еремич могли вернуться во власть», – заявил Вучич.

По его словам, правоохранительные органы способны обеспечить безопасность в резиденции.

Накануне участники 15-го мирного шествия против политики Вучича закидали яйцами и временно блокировали здание гостелевидения, Обрадович с активистами вошли в коридор Радио и телевидения Сербии, после чего к ним присоединился Джилас. Вместе они потребовали предоставить им эфир для выступления, но получили отказ. Вечером в субботу (00.15 мск) жандармерия вытеснила демонстрантов из РТС.