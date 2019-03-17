Демонстранты в Сербии ворвались в здание гостелевидения

В ходе массовой антиправительственной акции в Белграде в субботу, 16 марта, несколько десятков манифестантов ворвались в здание национального телевидения Сербии РТС; протестующих оттеснили силы спецназа полиции Сербии.

Манифестанты в субботу заблокировали два входа в здание телеканала, забросали его яйцами, потом ворвались внутрь и начали обклеивать листовками и лентами помещения, передает ТАСС.

Во время прорыва в здание вместе с протестующими были лидеры оппозиции Бошко Обрадович (лидер партии «Двери») и бывший столичный градоначальник Драган Джилас, которые потребовали встречи с руководством телеканала. Они требовали, чтобы их вывели в прямой эфир. Обрадович и Джилас обвинили телеканал в том, что за последние месяцы их ни разу не позвали в политические ток-шоу.

К месту событий прибыл отряд полиции. Правоохранители перекрыли проходы на верхние этажи. Некоторое время манифестанты оставались в вестибюле здания, позднее их вывели и оттеснили от входа в телецентр. Обрадович и Джилас вышли одними из последних.

Толпа предприняла еще одну попытку прорыва внутрь здания, но спецназ оттеснял людей щитами. В правоохранителей полетели бутылки и банки с пивом. Спецназовцы опустили забрала шлемов и отвечали редкими ударами дубинок. Несколько сотен манифестантов скандировали: «Воры! Фашисты!»

В ходе экстренной пресс-конференции глава МВД Сербии Небойша Стефанович сообщил, что полиции удалось мирно и без лишнего применения силы в ночь на воскресенье вывести из здания протестующих. «Несмотря на тот факт, что полиция мирным способом разрешила ситуацию, было много инцидентов и нападок в адрес полиции», – констатировал Стефанович. Он сообщил, что после нападения на сотрудника полиции был задержан один из протестующих.

Глава МВД республики пообещал, что все факты нанесения ударов полицейским в ходе выполнения ими своей работы будут расследованы.

Генеральный директор Сербской национальной телерадиостанции (РТС) Драган Буйошевич обвинил участников протеста в давлении на журналистов его канала. Он принес извинения зрителям за то, что очередной выпуск новостей не был подготовлен из-за действий протестующих. Также Буйошевич извинился перед сотрудниками РТС за недостаточный уровень обеспечения их безопасности.

«Когда оппозиция заявила, что будет блокировать РТС, мы предупредили их, что протесты в этом случае потеряют легитимность, и они ее потеряли в результате насильного вторжения в здание канала», – подчеркнул гендиректор РТС. Он отметил, что, согласно закону, Сербская национальная телерадиостанция обладает независимостью в редакционной политике, однако манифестанты хотели самостоятельно определять тематику и новостную повестку канала.

Буйошевич в связи с инцидентом на телеканале призвал международную журналистскую общественность осудить факт давления на свободу слова, которая имела место в ходе вторжения манифестантов в телецентр.

К настоящему моменту акция протеста в Белграде завершилась, участники акции расходятся по домам. Обрадович, один из лидеров манифестантов, призвал продолжить протест в воскресенье днем у президентского дворца.

Отметим, подобные выступления организуются в республике с декабря. Поводом стало избиение в городе Крушевац группой злоумышленников одного из оппозиционеров – Борко Стефановича. В адрес власти зазвучали обвинения в создании атмосферы насилия, оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы.