В Белграде прошла четвертая массовая акция против президента Сербии

В ночь на воскресенье в столице Сербии прошел четвертый субботний массовый протест граждан против политики руководства страны и лично президента республики Александра Вучича.

Участниками акции стали несколько тысяч человек, передает РИА «Новости».

Поводом для начала акций стало нападение на лидера оппозиционной партии «Левица» Борислава Стефановича и двух его соратников в городе Крушевац 23 ноября. Тогда Стефановичу разбили голову. МВД республики сообщило о задержании подозреваемых, однако оппозиция заявила, что власти страны якобы допускают политическое насилие.

8 декабря в Белграде состоялась первая акция протеста, прошедшая под лозунгом «Давайте посчитаемся» – так организаторы хотели обозначить, что власти будто бы занижают число участников митинга. Другой девиз – «Один из 5 миллионов» – появился после комментария Вучича о том, что не пойдет на выполнение требований демонстрантов, «даже если их соберется пять миллионов».

«Когда нас спрашивают, кто устраивает протесты, надо отвечать – Вучич. Если бы не он, нас бы не собралось столько, мы не знали бы, против чего бороться. Спасибо, Вучич, что ускоряешь свой уход», – приводит Радио и телевидение Сербии (РТС) обращение актера Бранислава Трифуновича.

На митинге выступали журналисты и общественные деятели, требовавшие улучшения условий для пенсионеров, общественного контроля за распределением средств, борьбы с коррупцией.

Колонна демонстрантов прошла с вувузелами и фаерами по центральными городскими улицами. Полиция не вмешивалась в происходящее. Следующая акция назначена на 5 января.