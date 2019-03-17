Демонстранты в Белграде заявили о поддержке со стороны профсоюза полиции

Организаторы акции протеста в Белграде утверждают, что профсоюз сотрудников полиции якобы поддержал демонстрантов.

Полицейские со щитами и касками без применения силы оцепили здание, демонстранты стоят и ходят вокруг, сидят на поваленных внешних ограждениях, передает РИА «Новости».

По словам организаторов, «профсоюз полиции сообщил о поддержке» протестующих. Демонстранты призывают полицию «снять шлемы, отложить щиты, быть со своим народом».

«Воздержимся от насилия», – заявили организаторы протестов, утверждая, что полиция отказалась разгонять толпу.