Вучич не испугался досрочных выборов

Президент Сербии Александр Вучич в интервью российскому телеканалу заявил, что победит на досрочных выборах, если они состоятся.

По его словам, «не важно, когда будут проводиться выборы и как они будут организованы», Вучич уверен, что сможет набрать не менее 55% голосов избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Он заявил, обращаясь к оппозиционерам: «Сами подготовьте списки избирателей, напишите в них, что угодно. Берите, пишите, марайте бумагу, черкайте, делайте что хотите – вы проиграете выборы».

Он пояснил, что разница в поддержке среди населения Сербии у него и его соперников слишком «велика». По его словам, отрыв будет не в 1–2%, оппозиция наберет не больше 17%.

Вучич заявил, что протестующие на улицах Сербии могут «делать, что угодно», но любое насилие будет пресекаться: «У нас нет картин людей с разбитыми головами, как во Франции. Но если кто-то из них совершит насилие, мы сразу отреагируем. Так ведет себя серьезное государство».