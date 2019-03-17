Демонстранты в Белграде покинули район президентского дворца

В Белграде протестующие направляются от президентского дворца к полицейскому участку, сообщают информационные агентства.

Один из лидеров оппозиции Бошко Обрадович обратился к протестующим. Он не исключил, что президент Сербии Александр Вучич уехал из президентской резиденции, передает ТАСС.

«Сбежал ли Вучич по подземному переходу или насмехается над нами и вешает в Instagram фотографии, как играет в шахматы с министрами, мы сейчас всей колонной пойдем к управлению полиции», – приводит слова Обрадовича РИА «Новости».

Он заявил, что демонстранты намерены «добиваться освобождения задержанных товарищей».

Пять человек задержаны за участие в субботних беспорядках в телецентре в столице Сербии.

Собравшиеся вокруг резиденции сняли блокаду и отправились с музыкой и свистками через центр города к зданию полиции. Оцепление спецназа полиции остается у здания резиденции.

В соцсетях лидера опубликована фотография, на которой Вучич играет в шахматы с главой МВД Сербии Небойшей Стефановичем в окруженной манифестантами резиденции.

У Председништву кратак одмор пред послеподневне активности. Србија храбрости и поштења увек побеђује насилнике. pic.twitter.com/AofyC1fFZk — Александар Вучић (@predsednikrs) 17 марта 2019 г.

Напомним, глава государства Александр Вучич сообщил, что участники акции протеста в Белграде прорвали внешнее ограждение перед резиденцией. Демонстранты на грузовике атаковали полицейский кордон.