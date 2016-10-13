Кто и как придумал повод для расчленения Югославии

Двадцать лет назад, 24 марта 1999 года, началась операция «Союзная сила» – бомбардировки Югославии силами НАТО, приведшие к расчленению этой страны. Было провозглашено «независимое» государство Косово с практически моноэтническим албанским населением. Этот процесс вовсе не был, как заявляют некоторые, исторически обусловленным. Кто и как организовал уничтожение Югославии?

Сейчас уже мало кто помнит, что в начале всего были болгары. Они и сами теперь не очень любят это вспоминать. Но придется.

Болгарская разведка (не надо смеяться, она есть на самом деле –Национальная служба разведки, которую в 1999 году возглавлял генерал-майор Димо Георгиев Гяуров, бывший адвокат, политический назначенец от правившей тогда в Софии правой партии без профессионального опыта и подготовки) в начале марта 1999 года постучалась в двери к своим германским старшим братьям из БНД и сказала, что располагает сверхсекретным планом югославского генштаба под кодовым названием «Подкова». План этот, по оценке болгар, якобы подразумевал полное уничтожение или выселение всего албанского населения Косово и Метохии (геноцид) силами югославской армии и полиции к 1 апреля. БНД передала этот болгарский доклад тогдашнему министру иностранных дел ФРГ Йошке Фишеру. Фишер отнесся к нему крайне серьезно и затребовал подтверждение от болгарского министра иностранных дел Надежды Михайловой.

Йошка Фишер, этнический венгр, чьи родители – католические активисты – были изгнаны из Венгрии в 1946 году коммунистами. В молодости – член ультралевых троцкистских организаций, затем вступивший в партию «зеленых» – он крайне болезненно реагировал на «притеснения меньшинств» и всяческие нарушения всяческих прав. Вот почему полезно изучать биографии и личностные особенности отдельных политиков.

С этого момента он горой стоял за военное вторжение в Югославию, что плохо сочеталось с пацифистской позицией партии «зеленых», от которых он и стал главой МИД. На съезде партии «зеленых» в Билефельде как его только не обзывали и даже бросили в него пакетом с какой-то жидкостью, но он продолжал настаивать на том, что «бедняжек албанцев» надо срочно спасать силой оружия НАТО. Его поддержал министр обороны ФРГ Рудольф Шарпинг. План «операции «Подкова» пошел гулять по НАТО, дошел до Лондона и МИ-6. В Софию прилетел Тони Блэр, который назвал Михайлову «символом европейского сообщества и полной сплоченности».

План представлял из себя карту Косово и Метохии с нанесенными на нее позициями 52-го Приштинского корпуса 3-й армии сухопутных войск Югославии и частей полиции. Чисто визуально это расположение действительно напоминало подкову, упирающуюся сторонами в Албанию и Македонию. И никого не смутило (в том числе и в ЦРУ), что план был озаглавлен словом «potkova», характерным для болгарского и хорватского языков, а не сербским «potkovica». В следующий месяц основным проводником и апологетом агрессии против Югославии стала Германия, и немцы уже озвучивали этот план как первопричину для бомбардировок, потому далее стали использовать и вовсе немецкое слово Hufeisenplan.

Когда дым рассеялся, то есть лет через десять, Надежда Михайлова несколько скорректировала свою позицию. По ее словам, болгарская разведка в начале марта 1999 года предупреждала немцев, что план этот – не до конца подтвержденная информация. «НАТО и международная коалиция не какие-то любители, чтобы взять только часть информации», – сказала она уже в 2012 году. Немцы тоже впоследствии дали задний ход, утверждая, что полученные от болгар материалы не были в чистом виде подтвержденной развединформацией, а представляли из себя анализ, основанный на поведении югославской армии и полиции в первые месяцы 1999 года. То есть нечто, придуманное болгарскими аналитиками на основе изучения карты, было представлено как реальный наступательный план. Да еще и с целью геноцида.

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Все это выглядит очень некрасиво, тем более что НАТО приступило к планированию операции против Югославии еще в сентябре 1998 года. 15 октября 1998 года под эгидой НАТО было заключено перемирие в Косово, по которому югославские войска возвращались в места постоянной дислокации, а албанцы не обещали ничего, а только смеялись вслед. Мониторинг перемирия также возлагался на НАТО по операции «Eagle eye». В ее рамках в Косово оправлялись натовские дипломаты и военные эксперты для наблюдения за ситуацией. Сразу скажем, что именно эти люди (у них есть имена и фамилии) сыграли впоследствии ключевую роль в развязывании войны. Так что НАТО прекрасно знало все позиции югославской армии в Косово и Метохии и не нуждалось в болгарских наработках.

К этому времени УЧК (так называемая Армия освобождения Косово) была на грани разгрома. За ней сохранялись только позиции в лесистых горах и нескольких укрепленных селах, а также на границе с Республикой Албания, где она пыталась захватывать погранпереходы для снабжения оружием из «большой» Албании. Но албанцы осенью 1998 года вдруг почувствовали «крышу» в виде НАТО. Перемирие в результате оказалось неэффективным, албанские отряды продолжили нападать на полицейские патрули и сербские села. К началу 1999 года в крае сложилась нетерпимая обстановка из-за резкой активизации террористической деятельности УЧК. В январе югославская армия была вынуждена возобновить действия против УЧК, прекрасно понимая, что это не понравится НАТО.

С 8 по 18 января произошел бой за село Рачак, который УЧК превратила в укрепленный пункт с траншеями, подземными бункерами и пулеметными гнездами. Сербское командование полагало, что банда, окопавшаяся в Рачаке, за несколько дней до этого убила из засады четырех полицейских. Потери албанцев в Рачаке до сих пор точно не понятны, но УЧК и американцы настаивали, что там были убиты гражданские местные жители. Экспертиза же показала, что у всех убитых на руках следы пороха и трупы были переодеты в мечети в гражданскую одежду.

Уильям Волкер - один из тех, кто организовал расчленение Югославии (фото: Reuters)

Но американский дипломат Уильям Волкер (не родственник украинскому Курту) и его военный советник британский генерал Джон Древенкевич после собеседования с местными командирами УЧК настаивали на массовом убийстве сербскими солдатами женщин и детей. То есть на акте этнической чистки. Среди обнаруженных тел была только одна женщина и один подросток – оба со следами пороха на пальцах и характерными синяками на правом плече. Даже Гаагский трибунал был вынужден задним числом исключить из списка обвинений против Слободана Милошевича «инцидент в Рачаке», но Волкер и Древенкевич продолжали тогда настаивать на своем.

Уильям Волкер сыграл в итоге ключевую роль в формировании общественного мнения в англосаксонских странах. Он до последнего утверждал, что своими глазами видел обезглавленные трупы женщин, детей и «мужчин с седыми волосами» – даже тогда, когда это было полностью опровергнуто, в том числе и западными экспертами. Он получил почетное гражданство Республики Албания, а Золотую медаль свободы Косово ему впоследствии вручили лично Хашим Змей Тачи и Рамуш Харадинай. Фактически именно громогласная позиция Уильяма Волкера окончательно настроила поведение НАТО и особенно американцев в пользу военной операции против Югославии, а болгарский «план «Подкова» дополнительно и очень убедительно оказался под рукой в нужное время. Сербы, мол, готовят геноцид албанцев в Косово и их надо срочно остановить. Вот доказательства.

В феврале 1999 года в старинном замке Рамбуйе под Парижем начались переговоры между руководством Сербии и албанцами под эгидой Контактной группы (НАТО + Россия). Они полностью провалились. Албанцы вели себя нагло и развязно (их делегацию возглавлял Змей Тачи, одевший по этому поводу костюм), а представители НАТО выдвигали сербам невыполнимые – по сути, чудовищные и провокационные – требования.

Представители НАТО признавали Косово автономной провинцией в составе Сербии, но настаивали на следующем: из Косово в одностороннем порядке выводятся все части сербской армии; в Косово будет размещен 30-тысячный контингент войск НАТО; альянс получает право на беспрепятственное перемещение своих войск по всей территории Югославии и иммунитет войск НАТО и его агентов (имеются в виду гражданские сотрудники) к югославскому законодательству.

Австро-венгерский ультиматум Сербии 1914 года, приведший к началу Первой мировой войны, выглядит на этом фоне детской считалкой. Ты, казак, отдай душу, а мы тебя саблей.

Это были провокационные условия оккупации Югославии и полного лишения ее государственного суверенитета. Югославия и Россия отказались подписывать это «соглашение».

23 марта Белград согласился признать политическую часть предложений НАТО (автономия Косово), но вновь категорически отказался допустить на свою территорию войска НАТО. Также Белград отказался выводить из Косово свои войска. Югославская и российская делегации покидают готический замок Рамбуйе.

24 марта генсек НАТО Хавьер Солана отдает приказ командующему войсками НАТО в Европе американскому генералу Уэсли Кларку начать операцию против Югославии. Вечером того же дня вся территория Югославии, включая все ключевые города (Белград, Приштина, Подгорица, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево), подвергается удару с воздуха. Ночью американский крейсер «Гонсалес» выпускает по городу Ниш первые 18 ракет «Томагавк».

В этом уже было заложено несоответствие между заявленной целью и осуществлением операции. План НАТО предусматривал разделение Сербии на две зоны: южнее и севернее 44-й параллели. Заявленная цель («прекращение геноцида албанского населения Косово») предусматривала авиа- и ракетные удары по целям южнее 44-й параллели, то есть по военным объектам Югославии непосредственно в Косово и Метохии и в Санджаке в течение двух-трех дней. Если бы Милошевич продолжал сопротивляться, а югославская армия не проявляла бы желания капитулировать, то список целей расширялся до всех позиций южнее 44-й параллели. Неделя. Если бы и далее руководство Югославии не шло бы на уступки, то предполагалось нанесение ударов по всей территории страны, включая Белград.

На практике в первый же вечер и ночь удары были нанесены по всей территории Югославии, включая Белград, Нови-Сад и черногорскую столицу Подгорицу. И по факту вместо изначальных двух-трех дней бомбардировки продлились два с половиной месяца.

План категорически исключал использование сухопутных войск, хотя в Албании и Македонии уже находилось по восемь тысяч солдат НАТО. В Македонию в апреле зашло еще пять тысяч из состава 1-й бронетанковой дивизии США и британской королевской гвардии. Прямое физическое столкновение на земле с югославской армией оценивалось как неприемлемое из-за прогнозируемых огромных потерь и перерастания войны в вечную из-за «особенностей» сербского и черногорского менталитетов и его «резистентности» к внешней агрессии. Но после того, как югославская армия через неделю тотальных бомбардировок не проявила желания капитулировать, к апрелю 1999 года на коленке был изобретен так называемый план «В-минус». Он предусматривал уже прямое вторжение в Югославию по земле, но уже после того, как будет разрушена вся военная и гражданская инфраструктура и промышленность Югославии, к чему все и шло.

Вторжение планировалось только в крайнем случае (надежды возлагались на финско-российскую группу переговорщиков) на сентябрь 1999 года. За основу брались разнородные части под общим командованием американской 1-й бронетанковой дивизии в Македонии и части «миротворцев» из Боснии числом до 50 тысяч человек, в основном немцев, англичан, французов и поляков.

Уже 27 марта 3-я батарея 250-й бригады ПВО Югославии белградского оборонительного района под командованием этнического венгра-секея Золтана Дани сбивает американский «самолет-невидимку» F-117 «Стелс». Ночью удивленный этим президент США Билл Клинтон проводит совещание с руководством Великобритании, Германии, Италии и Франции, на котором настаивает на ужесточении бомбардировок. Авиация НАТО тут же начинает на постоянной основе бомбить Белград, а сербы передают обломки F-117 российской разведке. Вышедший в отставку полковник Золтан Дани теперь владеет хлебопекарней и каждый год 27 марта выпекает торт в виде самолета F-117.

Обломки сбитого в Югославии F-117 (фото: S.Velichkin/ТАСС)

1 апреля югославский спецназ захватывает в плен трех американских солдат. Их выкрали классическим способом «захвата языка», остановив «Хаммер» на пограничной территории Македонии. 52-й Приштинский корпус посчитал, что ему теперь нечего терять, и начал новое наступление на позиции УЧК, но албанцы обратились за помощью к НАТО, в результате чего значительная часть ударов была перенаправлена на помощь УЧК, и лесные массивы у Дреницы албанцам удалось удержать. Тем не менее в середине апреля югославский спецназ, преследуя УЧК, переходит границу Республики Албания и занимает село Каменица в общем направлении на крупный албанский (Республики Албания) город Кукес. Удержать центральную Албанию сами албанцы не в состоянии.

Весь апрель и май бомбардировки носят уже тотальный характер. Разрушены все мосты через Дунай, уничтожено до 80% промышленного потенциала Югославии, полностью и целенаправленно уничтожены все телевизионные и телекоммуникационные вышки. При этом первый удар по зданию генштаба в Белграде наносится только 30 апреля (трое офицеров погибли, около 40 ранены). Американцы бомбят здание китайского посольства в Белграде, полагая, что там находится радиолокационная аппаратура, данными с которой китайцы делятся с сербским ПВО. Гибнут китайские дипломаты и сотрудники посольства. Число жертв среди мирного населения переваливает за 1700, из которых 400 детей, что несравнимо больше, чем вменявшиеся сербам потери среди албанцев в Косово.

12 апреля американский F-15 атакует железнодорожный мост через реку Южная Морава в ущелье Грделица, но попадает в пассажирский поезд Белград – Афины. Гибнут люди, некоторых не удалось опознать до сих пор, остались только фрагменты тел. Генерал Уэсли Кларк и генсек НАТО Хавьер Солана оправдывают летчика, поскольку якобы «поезд двигался слишком быстро» и летчик не успел его заметить. Англичане бомбят город Ниш кассетными бомбами – запрещенным оружием, предназначенным для уничтожения живой силы противника.

В тот же день

скупщина Союзной Республики Югославия принимает постановление о присоединении Югославии к Союзу России и Белоруссии. Государственная дума РФ полностью поддерживает это решение и рекомендует президенту Борису Ельцину начать процесс присоединения. Ельцин это решение блокирует.

Также он отказывается начать отправку в Югославию военных специалистов и оружия, поскольку это нарушило бы эмбарго ООН на поставку вооружений в Югославию.

4 июня самолеты НАТО обстреливают аэродром Батайница недалеко от Белграда, где предположительно могли находиться части российского спецназа, также предположительно прилетевшие на личном самолете Примакова. Ночью Слободан Милошевич соглашается с планом мирного урегулирования конфликта. 12 июня начинается медленный вход войск НАТО в Косово со стороны Македонии.

В ночь на 12 июня российский спецназ занимает аэродром Слатина в Косово. Генерал Уэсли Кларк отдает приказ британскому генералу Майклу Джэксону «выбить» русских с аэродрома, но тот отвечает, что «не собирается начинать Третью мировую войну». Британской танковой группой под Слатиной командовал впоследствии известный и сейчас популярный рок-певец Джеймс Блант, на тот момент капитан полка Ее Величества дворцовой кавалерии. Он также лично отказался выполнять приказ американцев, несмотря на прямое подчинение генералу Кларку. Блант из своего танка сообщил в эфир, что «не понимает» приказ «уничтожить» (demolish) и вообще «таких слов не знает».

20 июня Приштинский корпус югославской армии полностью оставляет Косово.

Масштаб разрушений не поддается описанию. По самым слабым оценкам, Югославия потеряла до 1 млрд долларов, большая часть страны осталась без света, газа и связи. Экономика остановилась. При этом до последнего момента НАТО не могло обеспечить так называемую бесполетную зону. 241-я бомбардировочная эскадрилья югославских ВВС продолжала наносить с аэропорта Ладжевци удары по позициям албанцев. Американские и британские эксперты в один голос стали утверждать, что в военной науке случился перелом. Оказалось, что можно выиграть войну без единого сухопутного сражения. Ну да, можно. Если два с половиной месяца бомбить силами целого военного блока небольшую страну и бояться даже приблизиться к ее армии на расстояние ближнего боя.

«План «Подкова» имеет хождение до сих пор. Основываясь на предположении о его существовании, Гаагский трибунал приговорил командующего 3-й армией ВС Югославии генерал-полковника Небойшу Павковича к 22 годам заключения, командующего Приштинским корпусом генерал-лейтенанта Владимира Лазаревича к 15 годам (освобожден в 2015-м после отбытия 3\4 срока) и начальника Генерального штаба армии Югославии генерала армии Драголюба Ойданича к 15 годам (освобожден в 2013 году).

Это к разговору о том, как или откровенно фальшивая информация, или сознательная провокация брались за основу для проведения крупнейшей военной операции в Европе с 1945 года. И это не рассматривая конспирологические версии о том, насколько лично Биллу Клинтону нужна была вся эта история на фоне Моники Левински.

Можно по-разному оценивать и чисто военные результаты. Надежды на то, что исключительно авиа- и ракетными ударами можно выиграть войну остались, но ненадолго.

Сербия была побеждена и разрушена до основания, но не сломлена.

Нет смысла и рассматривать гипотетическую перспективу вступления в войну России, учитывая слабеющего Бориса Ельцина и просто физическую невозможность сделать что-то, кроме демонстративного занятия Слатины. Но и этого хватило, чтобы несколько охладить пыл всей системы НАТО. Впоследствии албанские полевые командиры, особенно хорватский генерал албанского происхождения Агим Чеку, неоднократно пытались спровоцировать американцев и англичан на штурм Слатины, но снова не вышло.

Югославская армия не была ни уничтожена, ни сломлена в результате двух с половиной месяцев бомбардировок. Основной урон был нанесен инфраструктурным и промышленным объектам. Но даже Приштинский корпус – основной объект атаки – сохранил и дисциплину, и боеспособность. Безусловными бенефициарами стали только албанцы, которым от начала бомбардировок оставалось месяц-два до полного разгрома. Примерно так же развивались события и ранее в Боснии, когда мусульманская армия была фактически разгромлена, если бы не поспешившие ей на помощь европейские войска. И сейчас мы можем назвать поименно всех, кто участвовал в организации этой войны. Вряд ли ее кто-то забудет не только через двадцать лет, но и вообще когда-либо.

В Сербии не принято говорить, как в России, «вечная память» в адрес погибших. Это даже некая форма оскорбления. Сербская форма уважения – «честь и слава!». Пусть так и будет.