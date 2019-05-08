Вучич выразил готовность умереть, но не признавать независимость Косово

Президент Сербии Александр Вучич заверил, что не признает независимость Косово, пока возглавляет страну.

«Я не признаю Косово, можете меня убить или свергнуть», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на РТС.

Он заявил, что лет через 10–15, по его мнению, новая власть в Сербии признает независимость Косова, но «это будет не Вучич».

«Вучич будет бороться. Я не буду действовать против народа и народной воли», – обещал действующий президент Сербии.

Он также отметил, что его идея «об установлении границ» между Косово и Центральной Сербией «провалилась», хотя «была справедливой и правильной».