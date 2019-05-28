Президент Сербии привел армию в боеготовность

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о переводе Вооруженных сил страны в полную боевую готовность из-за задержания косовской полицией 13 сербов на севере Косово и Метохии.

Как сообщает сербское телевидение, спецназ МВД самопровозглашенной республики Косово во вторник утром вторгся на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово. По данным местных СМИ, косовской полицией задержаны 13 местных жителей, в том числе сотрудники косовской полиции сербской национальности.

«Президент Вучич отдал приказ о приведении всех подразделений армии Сербии в полную боевую готовность, спецназ МВД в полной готовности», – сообщает телевидение, передает РИА «Новости».

Ранее сербский президент признал потерю Косово и назвал нападения на сербов в Косово вопросом ближайших дней и месяцев.

В конце апреля газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в Косово, которое ведет себя в отношении Сербии все более агрессивно.