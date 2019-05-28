Врач рассказал о травмах раненого в Косово россиянина

Российского дипломата Михаила Краснощекова после задержания госпитализировали в больницу Косовска-Митровицы, у него тяжелые травмы головы и лица, сообщил главврач больницы Златан Элек.

Он отметил, что в больницу поступил российский гражданин 1956 г.р., сотрудник Миссии ООН в Косово, который работал в регионе на протяжении 20 лет, передает ТАСС.

«Он получил тяжелые травмы головы и лица и помещен в отделение интенсивной терапии Центральной клинической больницы Косовска- Митровицы, где будет находиться под круглосуточным наблюдением», – сказал Элек.

Ранее в ООН заявили, что россиянин «в нормальном состоянии».

Во вторник утром Краснощеков оказался в числе 22 задержанных в результате операции полиции самопровозглашенной республики на севере края и в Метохии.

Президент Косово Хашим Тачи объяснил его задержание сопротивлением действиям правоохранительных органов. Сообщалось, что Краснощеков получил ранения.