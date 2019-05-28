Дипломаты потребовали освободить задержанного в Косово россиянина

Российское посольство в Сербии резко осудило операцию полиции самопровозглашенной республики Косово на севере края и потребовало немедленно освободить задержанного россиянина Михаила Краснощекова.

«Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям. Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте», – говорится в сообщении дипмиссии, передает РИА «Новости».

Между тем, по данным новостного портала Indeksonline, Краснощеков находится в больнице города Митровица с ранениями. «Несколько человек получили ранения. Среди них сотрудник МООНК, имеющий гражданство России, который находится на лечении в больнице Митровицы. Официальные лица МООНК посетили коллегу, чтобы ознакомиться с состоянием его здоровья», – говорится в сообщении.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях. По последним данным, задержаны 22 человека, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово гражданин России Михаил Краснощеков. Как минимум трое человек пострадали, в том числе журналист.

Акция вызвала активные протесты местного населения, люди стали строить баррикады на дорогах. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность подразделений армии и полиции Сербии.

МИД России назвал вызывающее поведение косоваров прямым следствием многолетнего потакания им со стороны Евросоюза и США.

Перед инцидентом сербский президент признал потерю Косово и назвал нападения на сербов в Косово вопросом ближайших дней и месяцев. Сербский политолог Стеван Гайич, комментируя слова президента Сербии, заявил, что «Вучич хочет угодить определенным кругам. Прежде всего НАТО, уходящему составу Еврокомиссии и проатлантическим кругам на Западе. Это опасная игра».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в Косово, которое ведет себя в отношении Сербии все более агрессивно.