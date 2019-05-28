МИД прокомментировал обострение ситуации в Косово

Вызывающее поведение косоваров стало прямым следствием многолетнего потакания им со стороны Евросоюза и США, заявили в МИД России, комментируя обострение ситуации в Косово.

Вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенные муниципалитеты на севере края МИД России расценивает как очередную провокацию Приштины, направленную на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем.

«Совершенно очевидно, что такое вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США. Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве считают, что подобные шаги ведут к разжиганию межэтнической напряженности, лишают смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

Кроме того, МИД предполагает, что момент для вторжения был выбран не случайно – сразу после выступления президента Сербии в Народной скупщине по косовскому вопросу. Москва призвает международных покровителей Приштины «образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями».

Во вторник утром сотрудники ROSU (спецназ МВД самопровозглашенной республики Косово) вторглись на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере Косово. По последним данным, задержаны 23 человека, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово гражданин России Михаил Краснощеков.

Акция вызвала активные протесты местного населения, люди стали строить баррикады на дорогах. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность подразделений армии и полиции Сербии.

Перед инцидентом сербский президент признал потерю Косово и назвал нападения на сербов в Косово вопросом ближайших дней и месяцев. Сербский политолог Стеван Гайич, комментируя слова президента Сербии, заявил, что «Вучич хочет угодить определенным кругам. Прежде всего НАТО, уходящему составу Еврокомиссии и проатлантическим кругам на Западе. Это опасная игра».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в Косово, которое ведет себя в отношении Сербии все более агрессивно.