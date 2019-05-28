В ООН рассказали о состоянии задержанного в Косово россиянина

Задержанный в Косово россиянин Михаил Краснощеков, которого выпустили из-под стражи, находится в нормальном состоянии, сообщил зампред генсека ООН Фархан Хак.

«Он в нормальном состоянии», – передает его слова ТАСС.

Напомним, во вторник утром полиция самопровозглашенной республики Косово начала операцию на севере края – силовики вторглись на бронеавтомобилях в Метохию. Были задержаны 22 человека, в том числе Краснощеков, сотрудник миссии ООН в республике.

Президент Косово Хашим Тачи объяснил его задержание сопротивлением действиям правоохранительных органов. Сообщалось, что он получил ранения.