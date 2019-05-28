Лидер Косово объяснил задержание россиянина

Косовская полиция задержала гражданина России, так как он сопротивлялся действиям правоохранительных органов, заявил президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи.

По его словам, косовская полиция провела акцию по борьбе с преступностью на севере края.

«Акция предпринята на обширной территории Косово. Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции», – заявил Тачи, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Краснощеков находится в больнице города Митровица с ранениями.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях. По последним данным, задержаны 22 человека, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово гражданин России Михаил Краснощеков. Как минимум трое человек пострадали, в том числе журналист.

Акция вызвала активные протесты местного населения, люди стали строить баррикады на дорогах. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность подразделений армии и полиции Сербии.

МИД России назвал вызывающее поведение косоваров прямым следствием многолетнего потакания им со стороны Евросоюза и США.