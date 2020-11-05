Ушедший в отставку «президент» Косово направился в Гаагу

Лидер непризнанного Косово Хашим Тачи вместе с двумя своими соратниками вылетел в Гаагу, где им будут предъявлены обвинения в совершении военных преступлений, сообщила сербская телерадиокомпания RTS.

Самолет, на борту которого находились Тачи и двое его близких соратников – бывший спикер парламента самопровозглашенного образования Кадри Весели и Реджепом Селими – вылетел в Гаагу через несколько часов после того, как Специальный суд по Косову подтвердил выдвинутые против Тачи обвинения. Новой главой самопровозглашенного Косова временно станет Вьоса Османи, передает ТАСС.

В четверг глава непризнанного Косово Хашим Тачи подал в отставку после утвержденного обвинения Специального суда в Гааге за военные преступления 1998-1999 годов. Как объяснил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев, «по-видимому, на Тачи надавили главные спонсоры проекта Косово – Германия и Австрия».

Специальная прокуратура по Косово подозревает Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели в совершении военных преступлений. В обвинительном акте говорится, что Тачи, Весели и ряд других лиц подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам. В числе прочего им вменяются убийства, похищения людей, преследования и пытки. Как подчеркнули в инстанции, решение о публикации этой информации связано с тем, что Тачи и Весели неоднократно пытались помешать работе Специального суда.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай и пять стран ЕС. В мае 2019 года лидер непризнанного Косово Хашим Тачи пригрозил объединением с Албанией в случае непризнания Евросоюзом.