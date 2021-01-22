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22 января, пятница  |  Последнее обновление — 08:45  |  vz.ru
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Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
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Что ждать России от президентства Байдена

Гневные выступления активистов Black lives matter продолжаются и после инаугурации Байдена Stacey Wescott/Chicago Tribune
TNS/ABACA/Reuters
Джо Байдену первым делом придется заняться внутренними проблемами страны – коллапсом политической системы и расколом американского общества, уверены политологи. Что касается внешней политики, то тут их мнения расходятся. Одни считают, что она будет весьма жесткой. Другие наоборот прогнозируют умеренный стиль дипломатии Байдена. К чему готовиться России - к усугублению кризиса или разрядке в отношениях с США? Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
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НАТО стало канцерогеном для Европы

Адвокаты заявляют, что за компенсациями обратились уже как минимум две тысячи человек Reuters
Тысячи сербов начали судебную баталию против НАТО. Их цель &#8722; добиться компенсаций за бомбардировки Югославии снарядами с обедненным ураном. В том, что такое оружие может провоцировать рак и привело Балканы к экологической катастрофе, писали и говорили часто, но по-настоящему в Европе испугались только тогда, когда рак стал угрожать самим натовцам, что вошло в историю как «балканский синдром». Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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За «лицензию на свободу» надо будет что-нибудь сдать

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За Трампом стоит огромная сила

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В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

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    Адвокаты заявляют, что за компенсациями обратились уже как минимум две тысячи человек    22 января 2021, 08:30
    Фото: Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Тысячи сербов начали судебную баталию против НАТО. Их цель − добиться компенсаций за бомбардировки Югославии снарядами с обедненным ураном. В том, что такое оружие может провоцировать рак и привело Балканы к экологической катастрофе, писали и говорили часто, но по-настоящему в Европе испугались только тогда, когда рак стал угрожать самим натовцам, что вошло в историю как «балканский синдром».

    Диагностикой «балканского синдрома» обеспокоились ровно 20 лет назад ­– в январе 2001 года, когда в штаб-квартирах НАТО и Евросоюза были собраны совещания по этой проблеме. Речь шла не о посттравматическом стрессовом расстройстве, характерном для бывших участников боевых действий, а о лейкемии и других онкологических заболеваниях.

    К тому моменту от рака скончались 18 военнослужащих НАТО, принимавших участие в боевых действиях и миротворческой операции в Косово: семеро итальянцев, пятеро бельгийцев, двое датчан, двое испанцев, португалец и чех. Еще у четверых французов и четверых бельгийцев был диагностирован лейкоз.

    Главным подозреваемым оказался Пентагон, использовавший боеприпасы с сердечниками из обедненного урана. Об их губительном действии на экологию региона и сотнях жертв среди сербов и албанцев на Балканах не говорили тогда только немые, но одно дело – сербы, другое – солдаты НАТО. Международный скандал стал неизбежен.

    Закончился он по сути ничем. Черту под дискуссией подвела госсекретарь США Мадлен Олбрайт: «Пока не существует фактических данных, которые могли бы связать проблемы со здоровьем у миротворцев и оружие на основе обедненного урана».

    Примерно то же заявили министерства обороны Великобритании и Франции. А суды, куда пострадавшие подали иски, встали на строну руководства Североатлантического альянса.

    Картина, казалось бы, ясна. Агрессия НАТО против Югославии - военное преступление. США в начале «нулевых» - мировой гегемон, который способен дирижировать политиками в зоне своего влияния. Пентагон не сдает своих, в каких бы зверствах их ни обвиняли, и не рефлексирует насчет своих методов в странах третьего мира. А Олбрайт, разумеется, лжет, не может не лгать, потому что она преступник для сербов и враг для России.

    Все это так или почти так, но в том, что касается снарядов с урановыми сердечниками, ситуация несколько сложнее. По сути формулировка Олбрайт актуальна до сих пор, двадцать лет спустя: не существует вердикта со стороны ВОЗ, ООН или научного сообщества, что применение подобных снарядов опасно с точки зрения развития онкологических заболеваний.

    В российских СМИ можно встретить утверждение, что это запрещенное ООН оружие, однако это не так. Комиссия ООН по правам человека действительно работает над международным запретом использования боеприпасов с обедненным ураном, но пока безуспешно. Договориться удалось только до того, чтобы дополнительно изучить вопрос об их потенциальной опасности для нонкомбатантов и экологии, при этом делегация России голосовали против соответствующей резолюции в Генеральной ассамблее.

    Это не случайно: в своих оценках снарядов с обедненном ураном российские специалисты по вооружениям и ядерной энергии как правило солидарны с западными.

    Такие боеприпасы - дети Второй мировой войны, дошедшие до ума в зените войны «холодной». Первыми до них додумались в министерстве вооружений нацистской Германии. А в 1970-х уже перед Пентагоном был поставлен вопрос о срочной модернизации американских снарядов - прежние рисковали стать неэффективными против обновленной брони советской тяжелой техники.

    Так в производстве боеприпасов стал использоваться обедненный уран, обладающий для этого очень важным качествами - он легкий, но при этом очень плотный. По той же причине он используется в танковой броне.

    Чуть большая, но сопоставимая плотность у золота, а также у вольфрама, который широко используется в военной промышленности - дефицит именно этого металла вынудил вермахт перейти на уран. С дефицитом рисковали столкнуться и американцы - добывая собственный вольфрам, они вынуждены были закупать его (и закупают до сих пор) преимущественно у коммунистического Китая. А вот обедненного урана у всех ядерных держав было много и до начала применения в боеприпасах он просто утилизировался.

    Другими словами, снаряды с обедненным ураном легко могут позволить себе члены «ядерного клуба», и все они не преминули ими обзавестись, но до практического применения дело дошло только в Ираке (как в первой, так и во второй войне с Хуссейном), в Боснии и в Югославии Слободана Милошевича.

    У Германии, например, таких снарядов нет. Как заявил министр обороны ФРГ Рудольф Шарпинг на пике скандала вокруг «балканского синдрома», «лучше было бы, если бы их не было ни у кого». Однако свои специалисты по оружию и ядерной энергии там все-таки имеются, и их выводы совпадают с таковыми у американцев и россиян: снаряды с обедненным ураном не несут радиационной угрозы.

    Правда, есть еще опасность токсикологическая - при обильном попадании урановых частиц в легкие и в открытые раны. Но и в этом случае риск развития онкологических заболеваний, по вердикту ВОЗ, увеличится только на два процентных пункта.

    Разумеется, существует другое мнение - о повышенной опасности снарядов с урановым сердечником для окружающей среды и общественного здоровья. Представлено оно широко, его трансляторы - экологи, правозащитники, пацифисты, разномастные леволиберальные активисты, некоторые из которых имеют основания говорить от мира науки.

    Но их выводы о практически любом оружии и способе использования ядерной энергии будут столь же категоричными - резко отрицательными.

    Из всего вышесказанного не следует того, что на замечательное конструкторское решение в области снарядов попросту клевещут: тот же «балканский синдром» никто не отменял, и среди жителей балканского региона, пострадавших от войны, он встречается чаще, чем среди миротворцев НАТО.

    Полной ясности в этом вопросе все-таки нет, а называть урановые сердечники «безопасными для здоровья» не только слишком смело, но и кощунственно.

    Но они абсолютно точно являются частью пропагандистского противостояния, политизированных трактовок, спекуляций на эмоциях - всего того, что всегда сопровождает войны, рынок оружия и большую политику. Так было двадцать лет назад, так остается до сих пор. Но кое-что все же изменилось.

    Обвинения в преступлениях против общественного здоровья, экологического безопасности и матери-природы с тех пор значительно увеличили свой информационный и политический вес. Может быть, благодаря именно этому, теперь, когда словосочетание «балканский синдром» уже подзабылось, суд в Италии признал причинно-следственную связь между обедненным ураном и онкологическими заболеваниями, после чего Североатлантический альянс выплатил пострадавшим итальянцам компенсацию.

    Выигравшие дело итальянские адвокаты теперь консультируют сербов, которым предстоит пройти куда более длинный путь в судах, так как их страна не является членом ЕС и НАТО. Но цель исков так же - добиться выплат от Брюсселя для примерно двух тысяч пострадавших от последствий бомбардировок снарядами с обедненным ураном.

    Сербам на этом пути можно пожелать только удачи. В их случае совершенно не важно, что применительно к обедненному урану миф, а что - научный факт. США и НАТО в целом совершили преступление тогда, когда снаряды были сброшены на Югославию, а не тогда, когда обломки зданий вдруг начали «фонить». Какие бы компенсации в итоге ни присудили сербам суды, расплатиться за это преступления в должной мере не получится.

    Но с чего-то же нужно начинать.


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