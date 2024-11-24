Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.5 комментариев
При стрельбе в Марксе Саратовской области погиб один человек
В городе Маркс Саратовской области произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а другой был госпитализирован с ранениями, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Как передает ТАСС, стрельба произошла в городе Маркс, что в Саратовской области. Пресс-служба регионального министерства здравоохранения уточнила, что один человек погиб до приезда скорой помощи. Второй пострадавший был срочно доставлен в районную больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В воскресенье в СМИ появилась информация о том, что неизвестный открыл огонь по прохожим в Марксе.
Ранее в торговом центре в Каменске-Уральском Свердловской области произошла стрельба, в результате которой пострадали два местных жителя.