При стрельбе в Марксе Саратовской области погиб один человек

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает ТАСС, стрельба произошла в городе Маркс, что в Саратовской области. Пресс-служба регионального министерства здравоохранения уточнила, что один человек погиб до приезда скорой помощи. Второй пострадавший был срочно доставлен в районную больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В воскресенье в СМИ появилась информация о том, что неизвестный открыл огонь по прохожим в Марксе.

Ранее в торговом центре в Каменске-Уральском Свердловской области произошла стрельба, в результате которой пострадали два местных жителя.