Politico: Лидеры ЕС не смогли договориться по Украине и Ирану

Лидеры стран Евросоюза оказались неспособны принять активные меры по ключевым международным вопросам, несмотря на продолжающиеся конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сообщает Politico.

В течение 12-часового саммита в Брюсселе главы крупнейших экономик Европы – Германии, Франции и Италии – так и не смогли согласовать конкретные шаги, ограничившись обсуждением внутренних вопросов, включая реформу климатической политики и схемы торговли выбросами.

Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул важность соблюдения международного порядка: «В эти очень тревожные времена, в которых мы живем, как никогда важно поддерживать международный порядок, основанный на правилах. Альтернатива – хаос. Альтернатива – война на Украине. Альтернатива – война на Ближнем Востоке». Однако на практике саммит свелся к декларациям, не предполагающим реальных изменений.

По иранскому конфликту европейские лидеры ограничились обсуждением возможного усиления присутствия французских военных кораблей у Ормузского пролива, однако финальное заявление не содержало обязательств по новым миссиям, а лишь призыв к усилению существующих операций. По словам высокопоставленного европейского чиновника, обсуждение роли Европы в конфликте с Ираном показало отсутствие желания вмешиваться.

В вопросе поддержки Украины Евросоюз также оказался не в состоянии преодолеть внутренние разногласия. Венгерский премьер Виктор Орбан вновь заблокировал одобрение кредита Киеву на сумму 90 млрд евро, ссылаясь на проблемы с поставками российской нефти из-за поврежденного трубопровода. Орбан также раскритиковал подход ЕС к энергетическому кризису, заявив, что Европа нуждается в российской нефти для «выживания».

Главы Евросоюза признали, что их влияние на происходящее минимально, а результаты саммита свелись к общим призывам к «деэскалации» на фоне угрозы срыва поставок сжиженного газа из Катара из-за ударов Ирана по объектам в регионе. Большая часть времени ушла на дискуссии о реформе климатической политики, несмотря на острую энергетическую нестабильность на континенте.

В итоге Евросоюз остался без конкретных решений как по Украине, так и по Ближнему Востоку. Следующее обсуждение вопроса кредита Киеву перенесено на очередной саммит в апреле, где возможно, что Венгрия уже будет с новым премьером.

