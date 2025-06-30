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Армения объявила о начале сотрудничества с ЕС в сфере обороны
Власти Армении сообщили о начале консультаций с ЕС по вопросам обороны
Армения начала официальные консультации с Евросоюзом по вопросам безопасности и обороны, что ознаменовало новый этап в развитии двусторонних отношений, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил что Ереван начал консультации с ЕС по вопросам сотрудничества в оборонной сфере, передает ТАСС.
Ранее ообщалось, что правительство России подготавливает официальное письмо Армении о противоречиях между сближением с Евросоюзом и правилами Евразийского экономического союза.
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления в Европейский союз.
Парламент Армении ранее утвердил соответствующий законопроект, несмотря на то, что предложения о членстве от Евросоюза не поступало.