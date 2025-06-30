Армения объявила о начале сотрудничества с ЕС в сфере обороны

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    Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники
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    NYT предупредила о провале масштабного перевооружения Евросоюза
    Эксперты назвали российские регионы, которым грозит овертуризм
    По факту исполнения в парке Победы в Тольятти гимна Украины и песни о Бандере завели дело
    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области
    Лавров предсказал крах НАТО из-за роста оборонных затрат
    Балканист предупредил о риске гражданской войны в Сербии
    Баку назвал фейком критику со стороны диаспоры в России
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Самый вероятный кандидат на должность главы офиса президента Украины – Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» в украинском парламенте. Между ним и нынешним «серым кардиналом» Ермаком существует острая неприязнь. А глава офиса президента – это второй человек на Украине. Если не первый.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как превратить национальный мессенджер в суперсервис

    Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Пожалуй, самый яркий пример госмессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

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    30 июня 2025, 12:17 • Новости дня

    Армения объявила о начале сотрудничества с ЕС в сфере обороны

    Власти Армении сообщили о начале консультаций с ЕС по вопросам обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Армения начала официальные консультации с Евросоюзом по вопросам безопасности и обороны, что ознаменовало новый этап в развитии двусторонних отношений, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил что Ереван начал консультации с ЕС по вопросам сотрудничества в оборонной сфере, передает ТАСС.

    Ранее ообщалось, что правительство России подготавливает официальное письмо Армении о противоречиях между сближением с Евросоюзом и правилами Евразийского экономического союза.

    Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления в Европейский союз.

    Парламент Армении ранее утвердил соответствующий законопроект, несмотря на то, что предложения о членстве от Евросоюза не поступало.

    28 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    МИД дал разъяснения Азербайджану по задержаниям в Екатеринбурге

    Посол России дал разъяснения Баку в связи с задержаниями в Екатеринбурге

    МИД дал разъяснения Азербайджану по задержаниям в Екатеринбурге
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский дипломат предоставил разъяснения МИД Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах России Петр Волоковых 28 июня посетил МИД Азербайджана. Он предоставил разъяснения по поводу задержаний граждан России, выходцев из Азербайджана, подозреваемых в тяжких преступлениях, совершенных в предыдущие годы, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По ее словам, задержания и обыски проходили по местам проживания подозреваемых. Она особо подчеркнула, что ситуация полностью контролируется российскими правоохранительными органами.

    Следственные действия по этим уголовным делам продолжаются. Захарова добавила, что более подробная информация будет предоставляться по мере поступления данных со стороны Следственного комитета России.

    Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

    МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

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    28 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги

    Депутат Рады заявил, что призывы Сибиги к санкциям оттолкнут нейтральные страны

    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о необходимости санкций против стран, приобретающих российскую нефть, может привести к дипломатической изоляции Киева, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, заявление Сибиги о санкциях против стран, приобретающих российскую нефть, может оттолкнуть от Киева те государства, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, передает РИА «Новости» .

    Он заявил, что Украина готова «бить не только по союзникам Кремля, но и по странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским переработчикам, которые сохраняли нейтральную позицию.

    Дубинский отмечает, что подобная риторика может привести к ухудшению отношений Киева с рядом нейтральных государств и потенциально снизить поддержку Украины на международной арене.

    Ранее Андрей Сибига заявил, что нефть, газ и другие энергетические продукты продолжают приносить России значительные доходы, а также поступают на европейские рынки, несмотря на текущие ограничения.

    Ранее Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

    ЕС не смог добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил отказ ЕС от российских энергоресурсов с выстрелом в колено.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    28 июня 2025, 22:53 • Новости дня
    В Сети обратили внимание на странное поведение Мелони на саммите НАТО

    Пользователи Сети высмеяли странное поведение Мелони на саммите НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подверглась насмешкам пользователей соцсетей после появления видео с ее странной мимикой на саммите НАТО в Гааге.

    Пользователи соцсети X ( бывший Twitter, заблокирован в России) активно обсуждают поведение Джорджи Мелони на саммите НАТО в Гааге, передает РИА «Новости».

    Поводом для многочисленных насмешливых комментариев стало видео, на котором премьер-министр Италии выпучивает глаза, шмыгает носом, поджимает губы и делает странные выражения лица.

    В обсуждениях пользователи высказывали разные версии и предположения:

    «Она получила «порошок» от Зеленского», – написал один комментатор. Другой пользователь отметил, что то, как она поджимает губы, говорит о большом количестве лжи и проглоченной правды.

    Некоторые участники обсуждения назвали мимику Мелони «глупой гримасой» и выразили сомнение в адекватности европейских лидеров.

    Один из комментаторов предположил, что Мелони может быть «целью кампании разрушения», организованной влиятельными структурами в Брюсселе.

    Ранее Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на встрече лидеров «Большой семерки».

    Между тем, другой участник саммита НАТО Эммануэль Макрон приехал на саммит Евросоюза в растрепанном виде и с опозданием на полтора часа.

    Напомним, во время поездки Мерца, Макрона и премьера Британии Кира Стармера на Украину журналисты вошли в купе поезда раньше времени и сняли, как Мерц и Макрон поспешно убрали со стола какие-то предметы.

    По официальной версии, они убрали салфетку и шпажку для закусок или ложечку для сахара. Однако популярность приобрела версия, что Мерц и Макрон прятали запрещенные вещества и приспособления для их употребления.

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    28 июня 2025, 02:55 • Новости дня
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    @ Turkish Foreign Affairs apaima/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите НАТО в Гааге у европейских политиков было заметно понимание «невыносимых последствий» в случае продолжения конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Фидан отметил, что большая часть государств Европы ранее придерживалась жесткой линии, выступая против немедленного прекращения огня как в секторе Газа, так и на Украине. «И теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу. Он также отметил, что проекты меморандумов сторон прямо противоположны, однако это, по его словам, неудивительно.

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    27 июня 2025, 14:19 • Новости дня
    Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»

    Politico: Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»

    Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил мнение о перспективах канцлера Германии Фридриха Мерца занять ведущую роль в Евросоюзе, отметив его амбиции в сфере обороны.

    Барт де Вевер считает, что Мерц в будущем может стать «новым папочкой» Евросоюза, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    В публикации уточняется, что де Вевер отмечал амбициозность Мерца в вопросах, связанных с обороной Европы.

    «В будущем у ЕС может появиться новый папочка в лице лидера Германии Мерца», – приводит издание слова политика.

    Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». После этого в официальном аккаунте Белого дома появилось видео с прибытием Трампа в Гаагу под популярную песню Daddy's home.

    Позже Рютте заявил, что не называл Трампа «папочкой».

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    28 июня 2025, 04:10 • Новости дня
    Фицо оценил новые санкции против России словами «весьма «секси» для всех»
    Фицо оценил новые санкции против России словами «весьма «секси» для всех»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новый пакет санкций ЕС против России «выглядит весьма «секси» для всех», но реального эффекта не будет, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «18-й пакет санкций выглядит весьма «секси» для всех. О нем говорят повсюду. Он кажется значимым», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Фицо заявил, эти ограничения не принесут «реального эффекта», хотя и вызывают «много ожиданий». По его мнению, то же самое можно сказать и о «предыдущих пакетах».

    Он подчеркнул, что сейчас основная тревога Словакии связана с возможностью прекращения поставок газа с 1 января 2028 года. Премьер отметил, что его обязанность – защищать национальные интересы страны, ее граждан и промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России. Он также заявил, что Еврокомиссия, вероятно, добьется принятия предложения об остановке импорта российского газа в Евросоюз.

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    30 июня 2025, 09:47 • Новости дня
    NYT предупредила о провале масштабного перевооружения Евросоюза
    NYT предупредила о провале масштабного перевооружения Евросоюза
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовое перевооружение может привести Евросоюз не к успеху, а к новым экономическим трудностям, если сосредоточить ресурсы только на военной отрасли, говорится в материале газеты The New York Times (NYT).

    Политика ускоренного перевооружения Евросоюза не принесет желаемого результата и приведет к дополнительным сложностям, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию The New York Times. В статье подчеркивается, что ставка на увеличение оборонных расходов может стать шагом назад для Европы, а не достижением.

    «Сконцентрировав усилия на оборонных расходах в ущерб всем остальным направлениям, ЕС рискует сделать шаг назад, а не вперед. Стремительное перевооружение вполне может оказаться исторической ошибкой, а не большим достижением», – говорится в материале.

    The New York Times называет выбранный курс «военным кейнсианством» и отмечает, что у Евросоюза не хватит ни средств, ни скоординированности для реализации амбициозных планов по развитию военной промышленности. Резкий рост оборонных заказов, по мнению издания, будет подталкивать европейский ВПК поддерживать вооруженные конфликты на внешних границах ЕС.

    Ожидается, что даже при реализации этих мер экономический рост окажется незначительным, а субсидии производителям оружия не создадут конкурентоспособных предприятий мирового уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите НАТО в Гааге 24–25 июня альянс одобрил новую программу перевооружения. НАТО планирует увеличить военный потенциал и реализовать новые оборонные проекты. В 2023 году альянс разработал региональные планы обороны, которые теперь перейдут к этапу практической реализации.

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    28 июня 2025, 16:56 • Новости дня
    Глава РФПИ призвал Европу слушать «папочку Трампа», а не Байдена

    Глава РФПИ Дмитриев призвал европейских бюрократов слушать «папочку Трампа»

    Глава РФПИ призвал Европу слушать «папочку Трампа», а не Байдена
    @ Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским чиновникам стоит ориентироваться на заявления «папочки» Дональда Трампа, а не «некомпетентного» Джо Байдена, заявил Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, европейским бюрократам стоит прислушиваться к словам «папочки» Дональда Трампа, а не его предшественника Джо Байдена, передает РИА «Новости».

    Дмитриев назвал Байдена «некомпетентным» и пояснил, что большое значение имеют именно слова Трампа.

    «Большая разница. Делая мир безопаснее посредством диалога и реалистичных решений», – заявил Дмитриев.

    Комментарий Дмитриева последовал после комментария Трампа, который назвал «очень приятными» слова президента России Владимира Путина о его усилиях по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться», комментируя слова Дональда Трампа о сравнении Ирана и Израиля с детьми.

    Дональд Трамп принял унижение Европы, что вызвало обсуждение в западных политических кругах.

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    27 июня 2025, 15:15 • Новости дня
    Протестующие заблокировали выезд архиепископа Микаеля к следователям в Ереван

    Верующие не выпустили из Эчмиадзина архиепископа Микаеля на допрос к следователям

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Микаель Аджапахян, которому предъявлено обвинение в призывах к захвату власти, добровольно решил явиться в Следственный комитет Армении, но верующие заблокировали ему выезд.

    Архиепископ Микаель Аджапахян, которому предъявлено обвинение в призывах к захвату власти, добровольно решил явиться в Следственный комитет Армении, передает ТАСС.

    Директор отдела внешних отношений и протокола Первопрестола архиепископ Натан Ованнисян зачитал решение Армянской апостольской церкви и призвал граждан поддерживать церковь законными способами.

    «Святой Эчмиадзин призывает народ не поддаваться на провокации и всеми законными способами продолжить поддержку Церкви», – заявил Ованнисян.

    Местные СМИ показали, что протестующие верующие заблокировали выезд автомобиля с архиепископом с территории резиденции католикоса, не дав ему поехать в Ереван. Ранее они также не позволили силовикам войти на территорию Святого Эчмиадзина для задержания архиепископа.

    На прошлой неделе архиепископ Баграт Галстанян взят под арест в Ереване на два месяца по обвинению в терроризме.

    В пятницу силовики ворвались в здание Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри. В итоге силовики Армении не смогли задержать архиепископа Микаеля Аджапахяна из-за сопротивления верующих.

    Следственный комитет Армении инициировал расследование после вмешательства граждан при попытке задержания архиепископа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян начал репрессии против церкви и оппозиции.

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    28 июня 2025, 16:41 • Новости дня
    Пашинян предложил отказаться от оскорблений на пять дней

    Премьер Армении Пашинян пообещал отказаться от оскорблений на пять дней в июле

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил с 1 по 5 июля отказаться от оскорбительных высказываний в общественной дискуссии, и решил начать с себя.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении отказаться от использования оскорблений в общественной дискуссии с 1 по 5 июля, передает РИА «Новости».

    Он призвал общество к консенсусу о прекращении оскорбительных и гибридных нападок в публичной сфере и переходу к цивилизованному диалогу, базирующемуся на проверенных фактах.

    Пашинян заявил, что налагает вето на использование им «апокрифической терминологии и языка».

    Премьер отметил, что 5 июля он поделится своими впечатлениями о реакции общества и пользователей соцсетей на эту инициативу.

    Ранее армянская оппозиция обвинила премьер-министра Никола Пашиняна в незаконных арестах и попытках установления диктатуры.

    Религиовед Роман Лункин провел параллели между церковными конфликтами в Армении и на Украине.

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    27 июня 2025, 21:33 • Новости дня
    Архиепископа Микаеля задержали в Армении по делу о призывах к свержению власти

    Следователи в Армении задержали архиепископа Микаеля за призывы к свержению власти

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаель Аджапахян задержан по подозрению в призывах к свержению действующей власти, ожидается решение суда, сообщил адвокат Ара Зограбян.

    Архиепископ Микаель Аджапахян, возглавляющий Ширакскую епархию Армянской апостольской церкви, был задержан, передает ТАСС.

    Его адвокат Ара Зограбян сообщил, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении, связанной с призывами к свержению власти. Следователь ходатайствовал о заключении архиепископа под стражу в качестве меры пресечения.

    Зограбян отметил, что следователь ходатайствовал перед судом об аресте архиепископа.

    Суд обязан принять решение о мере пресечения в течение 24 часов с момента задержания. Адвокат подчеркнул, что архиепископ Микаель не признает вину.

    Ранее католикос Арам I осудил действия армянских силовиков в Эчмиадзине.

    Архиепископ Микаель Аджапахян прибыл в Следственный комитет Армении, где уже приняли решение о его задержании. Микаелю Аджапахяну предъявили обвинение в призывах к захвату власти, а верующие заблокировали ему выезд к следователям.

    Религиовед Роман Лункин провел параллели между церковными конфликтами в Армении и на Украине.

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    28 июня 2025, 13:48 • Новости дня
    Страны Балтии объявили о выходе из договора о минах

    Tекст: Александра Юдина

    Три государства Балтии официально проинформировали ООН о решении покинуть международное соглашение, ограничивающее производство и использование противопехотных мин.

    Как сообщает Sputnik, уведомления о выходе из Оттавской конвенции были направлены ООН сразу от Литвы, Латвии и Эстонии.

    Глава МИД Литвы Кястутис Будрис отметил, что решение о выходе из соглашения было принято нелегко, при этом, по его словам, причиной послужила обеспокоенность действиями России.

    Будрис также подчеркнул, что перед лицом предполагаемых угроз Литва собирается принимать все возможные меры для защиты государства, населения и территории НАТО, используя любые эффективные военные средства.

    Также отмечается, что необходимые документы для выхода из международной конвенции были направлены ООН и от Латвии, и от Эстонии.

    Оттавская конвенция полностью запрещает использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин, а также предусматривает их уничтожение.

    Ранее Сейм Польши одобрил выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. До этого решение о выходе Финляндии из Оттавской конвенции по противопехотным минам поддержали 157 депутатов, против высказались только 18 парламентариев.

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    28 июня 2025, 15:38 • Новости дня
    Венгерский аналитик назвал вступление Украины в ЕС катастрофой

    Tекст: Александра Юдина

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что присоединение Украины к Евросоюзу приведет к серьезным негативным последствиям.

    По его мнению, вступление Украины в Евросоюз приведет к катастрофе как в экономической, так и в сфере безопасности, передает РИА «Новости».

    Аналитик подчеркнул, что Венгрия и Словакия остаются единственными странами, которые продолжают противостоять процессу интеграции Украины в союз.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приравнял вступление Украины в НАТО к поджогу пороховой бочки. На этой неделе подавляющее большинство участников референдума в Венгрии выразили несогласие с быстрым вступлением Украины в Евросоюз.

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    27 июня 2025, 13:31 • Новости дня
    МИД сообщил о трудностях мемориальной работы из-за русофобии Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Российские диппредставительства сталкиваются с серьезными препятствиями при сохранении памяти о советских солдатах на территории европейских стран из-за русофобской политики, заявил глава Фонда ветеранов дипломатической службы Владимир Чхиквадзе.

    По словам Чхиквадзе, мемориальная работа российских дипломатических и консульских представительств в Европе осложнена из-за русофобской политики, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что проект фонда «Чтим и помним» параллельно усиливает действия дипмиссий по сохранению исторической правды и памяти о советских воинах, освобождавших европейские страны от нацистов.

    Чхиквадзе напомнил, что, по данным Минобороны России, в европейских странах погибло более 2,5 млн советских военнослужащих, но точное число захоронений и имена погибших до сих пор не установлены.

    Военно-мемориальная деятельность включает уточнение персональных данных, создание поименных списков погибших, а также поиск пропавших без вести и неизвестных захоронений. По словам Чхиквадзе, эти задачи крайне важны для сохранения исторической и человеческой памяти о героях.

    На сегодняшний день фонд опубликовал уточненные списки на 203 285 советских воинов после сверки с архивными документами.

    «В 2025 году будет проверено и опубликовано дополнительно не менее 60 тыс. новых имен», – сообщил Чхиквадзе.

    Ранее в посольстве России сообщили, что попытка вандализма в отношении памятника красноармейцам в швейцарском Базеле произошла накануне Дня Победы, а последствия оперативно устранили местные власти.

    В столице Эстонии задержаны двое несовершеннолетних, которые нанесли белой краской надписи на монумент «Бронзовый солдат» в ночь на 10 мая.

    За последний год в европейских странах зафиксировали десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве.

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    30 июня 2025, 11:03 • Новости дня
    Лавров предупредил о последствиях отказа Армении от союзников

    Лавров заявил о рисках для Армении при отказе от сотрудничества с соседними государствами

    Tекст: Вера Басилая

    Если Армения будет отворачиваться от своих союзников, от своих ближайших партнеров, от соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ).

    Лавров заявил, что руководство Армении должно серьезно задуматься о последствиях возможного разрыва отношений с соседями и союзниками, передает ТАСС.

    По мнению главы внешнеполитического ведомства, подобный шаг вряд ли принесет пользу армянскому народу.

    Лавров подчеркнул, что Россия не оказывает давления на руководство Армении, а также выразил намерение ожидать определенности в этом вопросе. Министр прокомментировал заявления Еревана о необходимости выбора между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом, а также о возможном пересмотре роли Армении в ОДКБ.

    Армения ранее прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ, чувствуя себя вне организации.

    В МИД заявили, что Армения не может быть в ЕАЭС и Евросоюзе одновременно.

    Лавров подчеркнул важность вовлеченности Армении в деятельности ОДКБ.

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    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники

    Над главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сгустились тучи: в Европарламенте собрали достаточно голосов, чтоб запустить процесс ее увольнения с должности. Раньше Урсула побеждала своих врагов. Теперь врагов стало чрезмерно много в разбросе от Пипери до Макрона. Устоит ли? Подробности

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    Появление нового российского плацдарма в ДНР ухудшает положение ВСУ

    Контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область. Это стало возможным благодаря освобождению нескольких населенных пунктов в ходе стремительного наступления на этой неделе. Как говорят эксперты, ВСУ с трудом сдерживают давление россиян в Сумской области, что открывает новые возможности на территории ДНР. Подробности

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    Францию ждет тотальная водная экономия

    Франция внезапно обнаружила грядущую нехватку в стране того, без чего невозможна никакая человеческая жизнь – обыкновенной питьевой воды. Каких регионов этого государства проблема касается больше всего, по какой причине она возникла – и как французов теперь убеждают с этим справляться? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • За что судят премьера Израиля

      В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

    • У Трампа отнимают победу в Иране

      Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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