Оверчук: Россия готовит письмо Армении по противоречию с нормами ЕАЭС

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, он подписывает обращение к армянскому коллеге Мгеру Григоряну, в котором Россия фиксирует, что действия Еревана по гармонизации законодательства с ЕС идут вразрез с нормами ЕАЭС, передает ТАСС.

Оверчук сообщил, что Россия рассматривает варианты применения соответствующих мер в отношении Армении. Он подчеркнул: «Мы наблюдаем за теми процессами, которые идут в рамках сближения Армении с Европейским союзом. Отмечаем, что в нормативно-правовой базе Республики Армения появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации».

Вице-премьер России пояснил, что речь идет, в частности, о новых правилах сертификации продовольственных товаров, поставляемых из стран, не входящих в ЕАЭС. Это может привести к появлению на внутреннем рынке союза продукции, не соответствующей обязательным стандартам. Оверчук добавил, что данный вопрос вынесен на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии.

Он также напомнил, что парламент Армении уже принял закон, декларирующий стремление страны к вступлению в Евросоюз. Российская сторона, по словам Оверчука, внимательно следит за развитием ситуации, при этом подчеркивает уважение к выбору армянского народа. Однако вице-премьер отметил, что одновременное членство Армении в ЕАЭС и ЕС невозможно, и эту позицию подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В минувшую пятницу Оверчук заявил, что российские власти считают, что углубление связей Армении с Евросоюзом может привести к введению ограничений на авиасообщение с Россией.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, инициирующий процесс вступления страны в Европейский союз. Парламент Армении ранее утвердил законопроект о начале этого процесса, несмотря на отсутствие предложения о членстве со стороны ЕС.