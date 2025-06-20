Оверчук спрогнозировал закрытие Арменией авиасообщения с Россией из-за ЕС

Tекст: Вера Басилая

По словам Оверчука, Москва опасается, что дальнейшая евроинтеграция Армении может привести к закрытию армянского воздушного пространства для российских самолетов, как ранее поступил Евросоюз, передает ТАСС.

Вице-премьер выразил мнение, что в случае присоединения Армении к Евросоюзу, страна будет вынуждена закрыть небо для российских воздушных судов, поскольку такие требования могут быть выдвинуты в Брюсселе.

По его словам, возможное закрытие неба затронет сотни авиарейсов в неделю, а также негативно отразится на системе грузоперевозок. Оверчук привел в пример ситуацию с перецепками на границе, когда армянские фуры будут вынуждены перегружать товары на российские или белорусские тягачи.

Также вице-премьер заявил, что сближение Армении с Евросоюзом уже негативно сказывается на показателях взаимного товарооборота Москвы и Еревана. По его оценкам, к концу года страны могут потерять около 6 млрд долларов, а падение по текущей ситуации оценивается в 3 млрд долларов.

Он отметил, что российский бизнес все чаще не видит перспектив в Армении из-за отсутствия шансов для взаимодействия с Евросоюзом. При этом Москва и Ереван понимают необходимость совершенствования регуляторной среды и ведут обсуждение барьеров, работы контролирующих органов и вопросов взаиморасчетов.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, инициирующий процесс вступления страны в Европейский союз.

Парламент Армении ранее утвердил законопроект о начале этого процесса, несмотря на отсутствие предложения о членстве со стороны ЕС.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армения не может быть членом Евразийского экономического союза и Евросоюза одновременно.