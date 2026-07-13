Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море

Каллас: ЕС создаст центр для обеспечения морской безопасности в Черном море

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, планируется создать специальный центр для защиты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы обсудим стратегию по Черному морю. У нас уже готов проект морского центра, над которым совместно работают Болгария и Румыния. Он направлен на защиту критической инфраструктуры, а также противодействие гибридным угрозам в этом регионе», – заявила Каллас перед заседанием Совета ЕС.

По данным издания Euractiv, европейские дипломаты планируют согласовать практические детали работы новой структуры. В повестке дня значатся вопросы ротационной системы командования и выбор места для размещения штаб-квартиры. Ожидается, что инициативу реализуют под руководством Софии и Бухареста.

При этом между странами объединения сохраняются разногласия о роли Турции как долгосрочного партнера проекта. Создаваемый центр должен улучшить контроль за ситуацией на море и дополнить совместную противоминную деятельность Анкары, Бухареста и Софии.

Ранее Румыния, Болгария и Турция договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря.

Еврокомиссия в прошлом году разработала план создания специального хаба для мониторинга судоходства.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары возглавить морскую оперативную зону в регионе.