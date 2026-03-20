США заявили о мерах по наращиванию добычи энергоносителей
Министерство внутренних дел США, ответственное за распоряжения природными ресурсами страны, намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен, а также цен внутри страны, заявил глава ведомства Дуглас Бергам.
Министерство внутренних дел США приняло решение усилить добычу энергоносителей из-за роста мировых и внутренних цен, передает ТАСС.
Бергам сообщил, что акцент будет сделан на развитии производства внутри страны, чтобы стабилизировать цены и поддержать энергетическими ресурсами зарубежных союзников.
Он также отметил, что у США нет планов ограничивать экспорт нефти и природного газа, несмотря на подорожание этих ресурсов. Глава ведомства напомнил, что Соединенные Штаты продолжают оставаться мировым лидером по добыче нефти и газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Глава Белого дома отменил действовавшие ранее послабления ограничений по венесуэльскому сырью. Республиканец обещал упростить процесс выдачи разрешений на бурение скважин на федеральных землях.