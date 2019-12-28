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28 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 10:56  |  vz.ru
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Pionieering Spirit – уникальное судно, и России, похоже, придется иметь что-то подобноеФото: Axel Schmidt/Reuters
Министр энергетики Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет запущен до конца 2020 года. Он также обозначил, какое именно судно может довести до конца строительство важнейшего для России газового проекта. Почему наша страна оказалась в этом вопросе критически зависимой от иностранной техники – и что нужно, чтобы это преодолеть? Подробности...
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Америка готова начать войну против российской элиты

Сотрудники Киберкомандования США за работойФото: cybercom.mil
Пентагон готовится к атаке на высокопоставленных российских чиновников, руководителей спецслужб, армии и олигархов. Так США собираются ответить на «российское вмешательство» в следующие президентские выборы. Американцы будут распространять секретные личные данные российских руководителей, а также дезинформацию для провоцирования вражды внутри российской элиты. И это уже элемент информационной войны. Подробности...
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Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

Рустам-Ходжа Турсункулов во время учебы в десантном училищеФото: фото из архива Сергея Козлова
«По ходу то ли кричал, то ли мычал, не помню. Назад не смотрел. Была какая-то дикая обреченность и какая-то злость, ненависть к тем, кто оборонялся внутри и стрелял в нас». Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как еще лейтенантом командовал своим подразделением во время легендарного штурма дворца Амина в Кабуле. Подробности...
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Черногория умудрилась превзойти Украину по наглости

Происходящее похоже на украинский кейс. Но Джуканович пошел гораздо дальше, чем ПорошенкоФото: Boris Pejovic/EPA/ТАСС
Черногорская полиция избивает священников, а все оппозиционные депутаты вышвырнуты из парламента. Правящий там режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины, но неожиданно для многих Украину превзошел – в плохом смысле. Происходящее сейчас в Черногории сильно напоминает историю с хрестоматийным томосом, но только внешне. В целом ситуация гораздо хуже. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зеленского пытаются подставить при обмене пленных

Павел Волков, публицист
В ближайшие дни должен состояться большой обмен «удерживаемыми лицами» между ЛДНР и Украиной. Предыдущий подобный обмен был аж в 2017-м. Но очень многим в Киеве невыгодно, чтобы люди оказались на свободе. Подробности...

Что пережил интернет в 2019 году

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Пока мы отстаиваем свои права, западная пресса спокойно выполняет свою «работу» у нас: ведется жесткая пропаганда, направленная на подрыв авторитета органов государственной власти, происходит разжигание социальных конфликтов. Подробности...
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Какие нововведения ждут российский бизнес

Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
Не бойтесь нововведений. Ищите в них плюсы, а не минусы. Очевидно, что за налоговым мониторингом будущее. Первыми его проходят крупнейшие компании. Можно прогнозировать, что скоро за ними последует малый и средний бизнес. Подробности...
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      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              Черногория умудрилась превзойти Украину по наглости

              Происходящее похоже на украинский кейс. Но Джуканович пошел гораздо дальше, чем Порошенко   28 декабря 2019, 10:00
              Фото: Boris Pejovic/EPA/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Черногорская полиция избивает священников, а все оппозиционные депутаты вышвырнуты из парламента. Правящий там режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины, но неожиданно для многих Украину превзошел – в плохом смысле. Происходящее сейчас в Черногории сильно напоминает историю с хрестоматийным томосом, но только внешне. В целом ситуация гораздо хуже.

              Черногорский диктатор Мило Джуканович (будем называть его именно так) находится у власти дольше, чем любой другой политик Европы, за исключением разве что английской королевы. Еще в 1989 году, будучи активным соратником Милошевича, он был избран в ЦК компартии Югославии, после чего осуществлял фактическое руководство черногорской республикой, а в 1991-м официально стал ее премьером. Тогда Джукановичу не исполнилось даже 30 лет.

              С тех пор он неоднократно менял должности – иногда был премьером, иногда президентом, но рычагов управления не выпускал из своих рук никогда. На протяжении всей карьеры его обвиняли в связях с мафией и участии в контрабанде, но теперь он политик совсем другого толка, чем был когда-то. Из «убежденного коммуниста» и апологета государственного единства с сербами он превратился в ультимативного сторонника США, НАТО и косовских сепаратистов – «своего сукина сына» на Балканах, которому многое прощается.

              Черногорский народ уже неоднократно восставал против своего «благодетеля», а наиболее показательными стали протесты в связи с ускоренным вступлением республики в Североатлантический альянс. Ключевым участником тех протестов стала Сербская православная церковь и лично митрополит Амфилохий – весьма уважаемый, более того, обожаемый многими черногорцами человек.

              С политической точки зрения Джуканович тогда вновь победил ­– Подгорица вошла в НАТО и раскрутила фейковое дело о «попытке госпереворота», чтобы подавить оппозицию и назначить Россию крайней – в то время это было особенно модным и поощрялось западными кураторами. Эта афера окончательно добила некогда дружественные отношения между Черногорией и РФ: столь же антироссийского правительства, каким является черногорское, на Балканах, пожалуй, не сыскать, разве что в косовской Приштине, но там «своя атмосфера».

              Мило Джуканович (фото: Simone Kuhlmey/Zuma/Global Look Press)
              Мило Джуканович (фото: Simone Kuhlmey/Zuma/Global Look Press)

              При этом недовольство Джукановичем в республике продолжает расти, а Амфилохий остается самым влиятельным оппонентом президента. И Джуканович решил мстить ­– то ли из страха, то ли в силу того, что уже привык вести себя как мафиозный дон, остро реагирующий на «недостаточное уважение».

              Около года назад партия Джукановича инициировала уголовное преследование Амфилохия по местным аналогам российских законов о «разжигании розни» и «оскорблении чувств верующих». Вскоре после этого президент пообещал добиваться автономии черногорской церкви от сербской, на поддержку чего и направлен закон, вызвавший нынешние столкновения.

              Называется этот закон нейтрально ­­– «О свободе вероисповедания и убеждений», дьявол кроется в деталях. Земли, на которых находятся культовые сооружения, построенные до 1 декабря 1918 года, должны быть переданы государству, которое вольно распорядиться ими по своему усмотрению. Скорее всего, Джуканович отдаст их раскольникам –непризнанной черногорской церкви, а ведь речь идет, в том числе, о древних сербских храмах и монастырях.

              Дата в 1 декабря 1918 не случайна: сейчас официальная Подгорица проводит ту политическую линию, по которой Черногория потеряла независимость не через воссоединение с братскими сербами, а через оккупацию

              Все это очень похоже на то, что происходило на Украине. Но стоит признать, что Джуканович пошел гораздо дальше, чем Порошенко.

              Обсуждение законопроекта в черногорском парламенте спровоцировало драку (что для Украины тоже привычно), кто-то неизвестный распылил перцовый газ из баллончика, после чего все оппозиционные депутаты от партии Демократический фронт были выведены из зала, арестованы и отлучены от заседаний скупщины на 15 дней.

              В связи с этим за скандальный законопроект проголосовали единогласно.

              Тогда народ вышел на улицы: помимо столицы, протесты охватили города Бар, Беране, Биело-Поле, Котор, Плевля. В Никшиче и Будве оппозиция даже перекрыла дороги, начались задержания. Епископа Сербской православной церкви Мефодия (Остоича) полицейские жестоко избили – и дубинками, и ногами.

              Редко какую страну можно сравнить с Украиной в пользу Украины (если эта страна, конечно, не в Африке), но в Киеве все же не додумались до ареста всех оппозиционных депутатов, избиения священников и передела церковных земель. Возможно, просто не успели – президент Зеленский относится к церковным делам подчеркнуто равнодушно.

              Но дело еще и в том, что на Украине попросту нет такого центра единоличной власти, каким является Джуканович. На эту роль не может претендовать даже посольство США в Киеве, хотя и пытается.

              По сути Джуканович действует большевистскими методами, планируя изъять у сербской церкви земли, находившиеся в ее распоряжении столетиями, и раздать ее своим, полностью лояльным иерархам. На такое действо, опасаясь разрушительных последствий, не пошел даже Иосип Броз Тито, но Джуканович уже давно руководствуется в своем поведении не рацио и не идеями общественного процветая, а личными обидами, комплексами и страхами.

              РПЦ уже осудила происходящее в Черногории, теперь дело за официальными лицами. Расклады в этой ситуации подкупающе просты.

              Есть Сербская церковь – союзница РПЦ, противница НАТО, сторонница дружбы с Россией. Есть Мило Джуканович – фактический диктатор, мафиозо, марионетка «пентагоновских ястребов» и один из наиболее антироссийских политиков Балкан, вопреки здравому смыслу продвигающий церковный раскол даже более нагло и жестко, чем украинские националисты.

              Что называется – «выбирай себе сторону». Только выбора, кажется, нет.

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