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1 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 11:34  |  vz.ru
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Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Склока вокруг Долина обнажила презрение Навального к своим соратникам

Кинокритик Антон Долин невольно вызвал грандиозный конфликт в либеральном лагереФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«С какого перепугу Навальный считает, что имеет право на это высокомерие и хамство?» «Он вчера и нам нахамил, хотя мы привыкли». «Сорвался, конечно». Все это – оценки тех людей, которые поддерживают Навального. А вызвал он подобную реакцию безудержным хамством в адрес одного из своих либеральных соратников. Подробности...
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Как ослабить чувство горя после трагедии в Керчи

В минувшее воскресенье Керчь скорбно отметила 40-й день расстрела студентов педагогического колледжаФото: Юрий Васильев
Говорят, новая история Крыма теперь рассечена надвое – до и после 17 октября. Весь полуостров, да и вся страна, до сих пор скорбят по жертвам расстрела в Керчи. Как раненый приморский город встретил сороковой день гибели десятков подростков, как пытается залечить свои раны, рассказывает спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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На Балканах копируют украинские методы отторжения от России

Сербско-черногорское противостояние очень напоминает российско-украинский конфликтФото: Risto Bozovic/AP/ТАСС
Сто лет назад, 1 декабря 1918 года Сербия и Черногория окончательно объединились в Королевство сербов хорватов и словенцев (КСХС), «первую Югославию». Но в Черногории официально объявили эти события «сербской оккупацией». Здесь детально повторяют практику украинских властей по переписыванию истории и «очернению оккупантов». Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
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Telegram уничтожает русскую журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
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Когда Россия покажет Украине кузькину мать

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Правы те, кто говорит, что готовность на жесткий ответ в случае брошенного вызова является важнейшим качеством государства, претендующего на значимое место в мировых раскладах. Вот только у такого положения дел есть и обратная сторона. Подробности...
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          На Балканах копируют украинские методы отторжения от России

          Сербско-черногорское противостояние очень напоминает российско-украинский конфликт   1 декабря 2018, 09:45
          Фото: Risto Bozovic/AP/ТАСС
          Текст: Евгений Крутиков

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          Сто лет назад, 1 декабря 1918 года Сербия и Черногория окончательно объединились в Королевство сербов хорватов и словенцев (КСХС), «первую Югославию». Но в Черногории официально объявили эти события «сербской оккупацией». Здесь детально повторяют практику украинских властей по переписыванию истории и «очернению оккупантов».

          В черногорских СМИ началась кампания по переписыванию истории и очернению событий 1918 года, которые стали называть «сербской оккупацией».

          Мэр столицы страны, Подгорицы Иван Вукович распорядился, чтобы в годовщину объединения с Сербией и создания Югославии были выключены «в знак траура» все огни. На улицах Подгорицы, Будвы, Бара и Котора появились удивительные плакаты, на которых написан лозунг латиницей «Nikada vise 1918!» («никогда больше 1918!»), нарисовано горящее село, старик в традиционной черногорской одежде, бессильно сжимающий кулаки, плачущие дети и все это на фоне марширующих солдат с винтовками. Можно было бы подумать, что это австрийцы или итальянцы – привычные оккупанты первой половины ХХ века. Но на солдатах отчетливо видна шайхача – традиционная сербская военная пилотка, давно ставшая одним из символом не только сербской армии, но и государства и народа вообще, типа российско-советской «будённовки» или польской «конфедератки».

          Проправительственные партии попытались протащить через парламент закон, осуждающий Великую скупщину 1918 года и объявляющую задним числом ее решения не имеющими силу, поскольку они были направлены «на уничтожение традиционной и признанной во всем мире черногорской государственности».

          На уличном уровне кампанию по переписыванию истории взяла на себя небольшая, но очень крикливая организация «Черногорское движение», выполняющая при режиме Мило Джукановича роль украинского «Правого сектора*» перед и в процессе Майдана.

          Эта группа хунвейбинов, помимо чисто уличных антисербских и антирусских акций организовывает иски в суды против сербских политиков и историков за «античерногорские высказывания», которых на этом основании просто не пускают в Черногорию. Они же в преддверии столетнего юбилея образования первой Югославии потребовали от Сербии «возмещения за оккупацию».

          Мы все это уже проходили на украинском примере. Дополнительное сходство связано с образованием никак и никем не признанной «автокефальной» Черногорской православной церкви, которую поддерживает только правительство Джукановича.

          Маргиналы из «Черногорского движения», которых администрация Джукановича выдает за «глас народа», потребовали конфисковать имущество у «Белградского патриархата». Мотивируется это тем, что «Великая скупщина 1918 года не была легитимным представителем черногорского народа», а потому и объединение черногорской и сербской церквей нелегитимно. Но митрополит Черногорский и Приморский Амвфилохий фигура харизматичная даже по балканским меркам, и он успешно держит оборону как против раскольников, так и против правительства Джукановича.

          Дирижирует этой кампанией член Конституционного комитета черногорского парламента, правая рука Мило Джукановича Миодраг Вукович – инициатор введения Черногорией санкций против России (за это ему запрещен въезд на территорию РФ) и мотор вступления страны в НАТО. Он даже предложил вводить уголовную ответственность за празднование годовщины образования Югославии и прочие «акты, отрицающие независимость Черногории» по принципу ответственности за отрицание Холокоста.

          Еще в начале 90-х эта же компания, бессменно руководящая Черногорией, была инициатором смены государственного флага. Традиционный черногорский флаг отличался от сербского только оттенком синей полосы: в Черногорском она была лазоревой. Современный же флаг сильно смахивает на албанский (орел на кроваво-красном фоне) и исторического подтекста не имеет.

          Все это было сделано исключительно ради подчеркивания отдаления Черногории от Сербии по очень знакомому нам принципу «Украина – не Россия».

          Клан Джукановича фактически сорвал все праздничные мероприятия по случаю столетия объединения и не пустил в Черногорию сербские делегации. На это наложились события на заседании Интерпола в Дубае, где Черногория проголосовала за заявку Косово на вступление в эту организацию. В итоге здравый смысл победил, и косоваров в Интерпол не взяли, но позиция Черногории вызвала бурю возмущения в Белграде, где ее восприняли как историческое предательство. На Балканах такие демарши воспринимаются очень эмоционально, тем более что в Черногории значительная часть населения считает себя сербами, пусть и говорящими на слегка фонетически отличающемся диалекте.

          Великая скупщина черногорского народа собралась в Подгорице осенью 1918 года после освобождения страны от австро-венгерской оккупации в отсутствие эмигрировавшего во Францию короля Николы I, объявила о низложении династии Петровичей-Негушей и объединении с Сербией под властью династии Караджорджевичей. Наиболее активно объединение поддержала образованная молодежь, против выступала часть старой племенной бюрократии времен Негушей.

          Партия объединения получила название «белаши», а сторонники сохранения старой Черногории в границах 1913 года – «зеленаши», поскольку голосование проводилось путем выбора бюллетеней соответствующего цвета – белого или зеленого (некоторые делегаты от горных племен читать не умели). Зеленаши со своим поражением не смирились и организовали в горных районах восстание, которое в итоге было подавлено..

          Отдельные отряды зеленашей долго сопротивлялись, и последний гайдук сдался только в 1929 году. В подавлении восстания уже во второй половине 20-х годов активно участвовали русские – бывшие офицеры и казаки-«врангелевцы», массово поступившие служить в королевскую пограничную стражу Югославии и направленные в Черногорию и Косово.

          Сейчас это дополнительный повод для раздувания еще и антироссийской истерии.

          Отдельно упоминается так называемый «белый террор», якобы развязанный против сторонников сохранения черногорской независимости сербами и русскими. При этом подавляющее большинство русских солдат, казаков и офицеров до последнего сохраняли верность королю Югославии, они несли стражу королевского дворца в черногорской Будве и были почти поголовно истреблены титовцами, среди которых в 1941 году преобладали как раз черногорцы. Оставшиеся в живых русские перешли на сторону гитлеровцев и руководили борьбой с коммунистическими партизанами в Албании. Такие вот удивительные повороты судьбы.

          Современные события в Черногории сопровождаются массой прискорбных инцидентов, очень похожих на тот террор, который киевские власти развязали в 2014 году против сторонников сохранения русского языка и вообще оппозиции.

          Сербские активисты в Черногории, местные сторонники единства, противники вступления Черногории в НАТО подвергаются арестам и избиениям и даже вынуждены искать убежища в сербском посольстве в Подгорице и у митрополита Амвфилохия. Понятно, что события в Черногории носят множество очень местных черт, отличающихся даже от общебалканских. И их, конечно, было бы некорректно однозначно переносить на украинскую почву, но общее сравнение все-таки показывает общность характерных примет и деталей.

          Массированная пропагандистская кампания по «разделению братских народов» ведется практически под копирку и сейчас в Черногории вышла уже на украинский майданный уровень.

          В маленькой и очень специфически устроенной Черногории переписывание истории процесс более агрессивный и быстрый, чем на Украине, где понадобились годы на создание новой атмосферы, в которой Бандера и Шухевич превратились в героев, а Россия в исторического врага. Но в традиционалистской Черногории, которую в позапрошлом веке называли «славянской Спартой» из-за специфического уклада жизни и отчаянной борьбы против Османской империи, племенная память оказывает серьезное сопротивление такому идеологическому насилию.

          Оппозиционные партии в Скупщине начали собственную кампанию по противодействию антисербской и антирусской пропаганде. Другое дело, что они не располагают административным ресурсом, а российская и сербская помощь до сих пор минимальна и неорганизована.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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