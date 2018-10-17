В Черногории отказались от обвинений России в «причастности к госперевороту»

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17 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:13  |  vz.ru
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Доллару предрекли пять лет падения

Гуру валютного рынка уверен, что доллар уже начал сдавать свои позиции Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Американскую валюту ждет настоящий обвал по отношению к ключевым валютам – евро и иене. Такой прогноз делает один из гуру валютного рынка Ульф Линдал. И он абсолютно выбивается из ожиданий многих экономистов, которые верят в силу доллара. Почему теория Линдала имеет право на существование и выиграет ли Россия в случае реализации его пророчеств?  Подробности...
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Сможет ли Британия спастись от развала

Выход из Евросоюза может стать самоубийственным не только для правительства Мэй, но и для единства Соединенного КоролевстваФото: KFS/imagebroker.com/Global Look Press
Лондон застрял между выходом из Евросоюза, развалом Соединенного Королевства и сочетанием одного с другим – и уже нет времени на поиски спасительного решения. В среду, 17 октября, в Брюсселе соберутся главы стран ЕС – именно к этой дате планировалось завершить переговоры о Брексите. Но достигнуть соглашения не удалось, и теперь Британии придется выбирать между плохим и очень плохим сценариями. Подробности...
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Созданное маршалом Устиновым охраняет Россию даже сегодня

Маршал Устинов занимался любыми видами техники и вооружений – даже мотоцикламиФото: Евгений Загуляев Алексей Стужин/Фотохроника ТАСС
Сегодня военное ведомство страны и ее оборонная отрасль должны почтить память одного из легендарных военачальников и создателей ВПК Дмитрия Федоровича Устинова, 110-летие которого отмечается 17 октября. Так кем же он был? Кровавым маршалом, бросившим в топку афганской войны десятки тысяч советских солдат и офицеров? Или стратегом, живым олицетворением военно-промышленного комплекса, становлению и развитию которого он посвятил всю свою жизнь? Подробности...
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Гибель американского офицера знаменует полный провал учений «Чистое небо»

По предположению экспертов, причиной катастроф Су-27 на Украине стали неопытность летчиков и устаревание техникиФото: mil.gov.ua
Не далее как в субботу Порошенко лично передавал ВСУ два Су-27 – после ремонта, тянувшегося пять лет. И вот уже ВСУ потеряли Су-27, правда, другой, учебный. «Сушка» упала во время маневров, и что самое, наверное, обидное для Порошенко – в экипаже оказался американский офицер. Этот факт вызвал в Киеве такую досаду, что его то объявляли, то вдруг секретили. Как же Порошенко теперь оправдываться перед США? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Не только новые аэропорты, но и аттракцион для всей страны

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поколение тридцатилетних kid-adults, которые ментально остались тринадцатилетними бунтарями с задней парты, вдруг вспомнило про Егора Летова и предлагает назвать омский аэропорт Letov. Подробности...
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От чего «Рабыня Изаура» спасла советских людей

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Тоска по вымыслу, над которым можно, по словам классика, облиться слезами, была утолена на излете советской истории. Этого никто не ожидал. Подробности...
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На материале «Мумий Тролля» нужно защищать диссертации

Василий Авченко, писатель и журналист
Пророческий потенциал Лагутенко очевиден, но расшифровываются его предсказания задним числом, поначалу представляясь сумбурным набором фраз. Когда чайки вдруг запели на знакомом языке, к ним следует прислушаться. Подробности...
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    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

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    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

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        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          В Черногории отказались от обвинений России в «причастности к госперевороту»

          17 октября 2018, 12:19

          Текст: Анна Инсарова

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          Обвинения в попытке госпереворота в Черногории не связаны с официальной Москвой, заявил главный специальный прокурор страны Миливое Катнич.

          «Я никогда не обвинял официальную Москву. Российское государство – это Маяковский, Русская православная церковь, Большой театр и 150 млн россиян. Я обвинял отдельных сотрудников служб безопасности, агентов ГРУ и отдельных казаков. Если это – официальная Москва, тогда мы ее обвинили», – цитирует РИА «Новости» интервью Катнича изданию «Дан».

          В июне лингвисты выяснили, что сообщения в телефонах обвиняемых в попытке государственного переворота в Черногории написаны на «плохом русском языке».

          В марте глава МИД Сергей Лавров отвергал утверждения о причастности России к попытке переворота.

          Ранее спецпрокурор Черногории Миливое Катнич заявлял, что некоторые «российские государственные органы» якобы имеют к этому отношение.

          Напомним, в день парламентских выборов 16 октября 2016 года власти Черногории задержали группу граждан Сербии и Черногории по обвинению в попытке осуществления государственного переворота. Всего по делу проходят 14 человек.


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