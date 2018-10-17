В Черногории отказались от обвинений России в «причастности к госперевороту»

Обвинения в попытке госпереворота в Черногории не связаны с официальной Москвой, заявил главный специальный прокурор страны Миливое Катнич.

«Я никогда не обвинял официальную Москву. Российское государство – это Маяковский, Русская православная церковь, Большой театр и 150 млн россиян. Я обвинял отдельных сотрудников служб безопасности, агентов ГРУ и отдельных казаков. Если это – официальная Москва, тогда мы ее обвинили», – цитирует РИА «Новости» интервью Катнича изданию «Дан».

В июне лингвисты выяснили, что сообщения в телефонах обвиняемых в попытке государственного переворота в Черногории написаны на «плохом русском языке».

В марте глава МИД Сергей Лавров отвергал утверждения о причастности России к попытке переворота.

Ранее спецпрокурор Черногории Миливое Катнич заявлял, что некоторые «российские государственные органы» якобы имеют к этому отношение.

Напомним, в день парламентских выборов 16 октября 2016 года власти Черногории задержали группу граждан Сербии и Черногории по обвинению в попытке осуществления государственного переворота. Всего по делу проходят 14 человек.