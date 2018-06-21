СМС обвиняемых в госперевороте в Черногории написаны на «плохом русском»

Сообщения в телефонах обвиняемых в попытке государственного переворота в Черногории написаны на «плохом русском языке», к такому выводу пришла переводчик Нада Лалич, проводившая лингвистическую экспертизу.

В ходе заседания суда она отметила, что большинство сообщений «написаны на плохом русском языке, а предложения в них построены неправильно». Переводчик нашла лишь несколько предложений, соответствующих нормам русского языка, передает ТАСС.

В ответ на вопрос о том, может ли она по тексту сообщений определить диалект, Лалич ответила, что «переводчик не волшебник». Она сказала, что если бы могла поработать с аудиозаписями разговоров, то смогла бы отличить украинский акцент от русского.

Напомним, в день парламентских выборов 16 октября 2016 года власти Черногории задержали группу граждан Сербии и Черногории по обвинению в попытке осуществления государственного переворота. Всего по делу проходят 14 человек. Глава МИД Сергей Лавров отвергал утверждения о том, что Россия якобы стояла за попыткой государственного переворота в Черногории.