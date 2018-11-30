Лидер оппозиции Черногории заявил об угрозе гражданской войны

Из-за ареста одного из оппозиционных лидеров Черногории Небойши Медоевича страна оказалась на грани гражданской войны, заявил один из лидеров оппозиционного «Демократического фронта» (ДФ) Андрия Мандич.

«Это скандал, такого еще никогда не было в Черногории, чтобы депутата парламента арестовали за произнесенные слова. По оценке «Демократического фронта», Черногория находится на грани гражданской войны. Мы сообщим об этом спикеру парламента, а также председателю правительства и президенту», – заявил Мандич.

По его словам, «кто-то хочет разжечь конфликт в Черногории, довести ситуацию до вооруженных столкновений», передает ТАСС.

Один из лидеров оппозиционного «Демократического фронта» Черногории Небойша Медоевич был арестован в Подгорице по распоряжению Высшего суда Черногории. Согласно данным полиции, причиной ареста являются обвинения во взяточничестве.

Медоевич заключен под стражу на два месяца «в связи с отказом свидетельствовать по делу, расследуемому спецпрокуратурой».

ДФ представляет собой коалицию 10 оппозиционных партий, наиболее авторитетными из которых являются «Новая сербская демократия» Андрии Мандича, «Движение за перемены» Небойши Медоевича и «Демократическая народная партия Черногории» Милана Кнежевича. Коалиция традиционно выступает за сотрудничество с Сербией и Россией и категорически против прозападной политики современных черногорских властей. В ходе подготовки вступления Черногории в НАТО ДФ проводил массовые антинатовские акции, требуя проведения референдума по вопросу вступления страны в Североатлантический альянс.