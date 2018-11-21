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Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория

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          Андрей Манчук

          Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория

          Андрей Манчук
          политолог
          		 21 декабря 2018, 17:20

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          На днях я побывал в Черногории, прикоснувшись к достаточно специфическим реалиям местной общественной жизни. Как оказалось, маленькая балканская страна не отстает от общеевропейских трендов. Здесь тоже прошли акции движения «желтых жилетов» – «покрет жутих прслука», как его называют на сербском жители Черногории. Что лишний раз подтверждает, насколько сильным оказался политический импульс французских выступлений, буквально в считаные недели докатившийся до берегов Адриатики.

          Конечно, желтые жилеты по-черногорски имеют собственную специфику, которая достаточно серьезно отличала их от парижских протестов. Они главным образом завязаны на местную политическую повестку – ведь как раз накануне в Черногории резко обострилась борьба между властью и оппозицией. Представители Демократического фронта и других оппозиционных организаций пытаются оспорить власть многолетнего лидера Черногории Мило Джукановича, который управляет этой страной с далекого 1991 года и по сей день – чередуя посты премьера и президента или временно перепоручая кормило власти своим доверенным лицам.

          Коллективный Запад благосклонно смотрит на это неприлично длительное правление, хотя сами черногорцы иронически называют своего президента Мило Первым – насмешливо заявляя, что для статуса монарха ему не хватает только мантии и короны.

          Вашингтон и Брюссель совершенно не переживают по поводу хронической несменяемости местной власти и сквозь пальцы смотрят на семейственную коррупцию в черногорских верхах, поскольку видят в Джукановиче полностью лояльную фигуру, которая гарантирует их интересы в этой балканской республике. Ведь благодаря усилиям Джукановича Черногория вступила в прошлом году в НАТО – несмотря на то, что большинство черногорцев прекрасно помнят весну 1999 года, когда их страна еще входила в состав Союзной Республики Югославия, которая стала мишенью бомбардировок Североатлантического альянса. И не питают особых симпатий к этому военному блоку.

          Ощущая эту поддержку, Мило Джуканович сам атаковал своих политических противников – лояльный его партии Высший суд республики постановил арестовать на два месяца лидеров Демократического фронта Небойшу Медоевича и Милана Кнежевича, обвиняя их в связях с коррупционерами. Однако оппозиция тоже решила показать зубы. Медоевич объявил в тюрьме голодовку – и очень скоро оказался в больнице. А Кнежевич забаррикадировался в местном парламенте, вступив с властью в переговоры. Тем временем сторонники оппозиционных сил вышли на улицы в знак протеста против преследования своих лидеров – и вот тогда-то на них неожиданно увидели знаменитые желтые жилеты.

          Фото: Marko Djurica/Reuters

          «Этим Черногория сегодня похожа на Европу, на Францию, на Бельгию. Это не защитная одежда, это жилетка европейской бедноты», – заявил один из лидеров Демфронта Горан Данилович во время протестного марша в центре Подгорицы.

          Такое замечание можно считать вполне справедливым. Многие черногорцы, которые, по своему обыкновению, увлеченно судачат в кафанах о политике, обсуждая «покрет жутих прслука», одинаково не доверяют провластным и оппозиционным силам – но страстно желают социальных перемен в своей маленькой стране. Что, без сомнения, роднит их с «желтыми жилетами» в оригинальной французской версии.

          Рядовые жители Монтенегро видят в этом движении символ борьбы с коррумпированной властью и надежду на успешное сопротивление неолиберальным реформам, которые ощутимо понизили в последнее время качество жизни множества местных граждан.

          Как известно, Черногория считается сравнительно успешной балканской страной – на фоне Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии или Сербии. Действительно – приморские города страны, вроде Будвы, Котора, Пераста или Херцег-Нови, давно превратились в большую международную дачу для миллионеров, а на роскошной марине Тивата можно видеть гигантские суперъяхты под флагами Великобритании и США.

          Официальная государственная пропаганда считает этот приток богатых людей достижением – ведь, по ее версии, они приносят в страну свои капиталы. Однако на практике экспансия богатых привела здесь к джентрификации и существенному росту цен, которые понемногу становятся неподъемными для местного населения.

          – Да, иностранцы привозят нам свои деньги – особенно в курортный сезон, – говорит об этом житель Тивата Огнен, который принял участие в протестном марше «желтых жилетов» в Подгорице. – Но сейчас я почему-то могу купить на свои евро в два раза меньше, чем мог купить пять лет назад. Тогда моя семья ходила в магазины, куда теперь ходят только иностранцы – для нас это слишком дорого, приходится ездить за продуктами и вещами подальше. Это ненормально, и я выступаю против такой евроинтеграции.

          Действительно, большинство черногорцев, которые проживают за пределами комфортабельных гетто для иностранных богачей, вынуждены постоянно бороться за то, чтобы остановить постепенное сползание своих жизненных стандартов. Вариантов для этого не так много – большинство жителей страны так или иначе, вписаны в туристический бизнес, поскольку процветавшие в югославские времена предприятия кораблестроения, машиностроения и легкой промышленности в большинстве давно закрыты.

          Страна стала рынком сбыта для иностранных товаров из топовых стран Евросоюза – преимущественно из Италии и Германии. Чтобы убедиться в этом, достаточно пройтись по магазинам обуви и одежды или ознакомиться с ассортиментом среднестатистического супермаркета. Достаточно сказать, что в стране прекрасного пршута дешевле купить испанский хамон, который завозят на Балканы с Иберийского полуострова, или же такое же импортное итальянское прошутто.

          – Мы как будто не бедствуем, но вот уже несколько лет я экономлю на отоплении, – рассказывает еще один тиватец по имени Желько. – Конечно, зимы у нас не суровые, как в ваших краях, но все равно это несколько месяцев пронизывающей до костей сырости. Однако мы с семьей предпочитаем укутываться одеялами – так дешевле. Рабочий сезон – лето. Зимой почти нет туристов, и нам только и остается, что рыбачить на пирсе или ездить в Подгорицу, если там проходят какие-то митинги. Конечно, есть люди, у которых все стабильно и хорошо – но так живут далеко не все. В основном процветают те, кто имеет какие-то отношения с представителями власти. Например, родственные связи, которые очень развиты у нас, черногорцев. И такое положение дел начинает надоедать.

          Таким образом, митинги черногорских «желтых жилетов» направлены против главных зол современной реальности этой страны – которые в целом совпадают с протестной повесткой французов, бельгийцев, итальянцев или испанцев. Они выступают против антисоциальной политики власти, системной коррупции и хищнической политики европейских элит, которым нет никакого дела до проблем самих черногорцев.

          Конечно, официальная Подгорица пытается отыскать в оппозиционных протестах российский след – но эта риторика рассчитана на внешнего потребителя в лице представителей США и Евросоюза. В самой Черногории не верят в существование «русского заговора» и ясно дают понять, что поводов для протестов хватает здесь и без какого-либо вмешательства россиян.

          А значит, надписи о «жутих прслука» еще долго будут украшать стены домов и заборов у берегов Адриатики.


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