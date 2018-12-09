Протесты «желтых жилетов» перекинулись на Черногорию

В воскресенье вечером в столице Черногории начался массовый протест против решения властей об аресте лидеров оппозиционного «Демократического фронта» (ДФ), участники манифестации облачились в символические желтые жилеты.

Протесты перед зданиями суда и парламента в центре Подгорицы проходят ежедневно после того, как Высший суд республики постановил арестовать на срок до двух месяцев лидеров ДФ Небойшу Медоевича и Милана Кнежевича за отказ давать показания по делу о получении взятки специальным прокурором Миливое Катничем. В воскресенье организации протестов решили раздать участникам желтые жилеты, передает РИА «Новости».

Один из лидеров «Демократического фронта» Андрия Мандич, обращаясь к собравшимся на митинге, заявил, что Черногория «пошла кривой дорогой» и «идет ею уже долго время». Он назвал власти республики «режимом», который направил страну «в пропасть».

«Поэтому мы и надели эти желтые жилеты – это сигнал, что хотим исправить эту страну. Мы надели жилеты, которые весь предыдущий месяц исправляют Францию и останавливают решения, которые идут во вред гражданам Франции», – заявил он.

Политик подчеркнул, что в процентном соотношении в Подгорице собралось больше манифестантов, чем в Париже. По его словам, это означает, что Черногорию «можно изменить».

В акции протеста приняли участие члены нескольких оппозиционных движений и общественных организаций, граждане разных возрастов. За спинами выступающих на сцене был растянут транспарант с надписью на сербском языке «Свобода».

Бывший глава МВД республики Горан Данилович, также принимающий участие в акции и надевший желтый жилет, подчеркнул, что «Черногория сегодня похожа на Европу, на Францию, на Бельгию». «Это не защитная одежда, это жилетка европейской бедноты», – подчеркнул он.

В конце ноября Мандич подчеркивал, что из-за ареста Медоевича страна оказалась на грани гражданской войны.

Напомним, во Франции высказывали опасения касательно того, что демонстрация «желтых жилетов» перерастет в попытку государственного переворота.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о протестах во Франции.