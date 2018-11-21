«Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона

В субботу во Франции ожидается новая, еще более мощная волна протестов, охвативших в последние дни всю страну. Власти страны предпринимают чрезвычайные меры, пытаясь сохранить контроль над ситуацией – в города входит армия, в Елисейском дворце опасаются путча. Но будет путч или нет – похоже, на политических амбициях президента Макрона точно уже можно ставить крест.

Всю уходящую неделю во Франции зажигают «желтые жилеты». Началось с беспрецедентных погромов в Париже на выходных 1-2 декабря. Протестанты жгли автомобили, били витрины, кидали в жандармов камни и коктейли Молотова. Все туристические места были разгромлены. Триумфальную арку густо украсили граффити, самым цензурным из которых было «Макрона – в отставку!»

Движение пошло по всей стране. «Желтые жилеты» блокировали мэрии, префектуры и налоговые инспекции. Громили автозаправки, магазины и кассы для оплаты проезда по шоссе. Поджигали покрышки, перекрывали дороги, разбивали камеры слежения.

В маленьком городке Пюи-Ан-Велэ дотла сожгли местную префектуру. В Марселе погибла 80-летняя женщина – она попыталась закрыть окно своей квартиры, под которой бушевали протесты, а ей в лицо прилетела брошенная полицейскими газовая граната. Всего насчитываются сотни пострадавших, более 400 задержанных и, по слухам, четверо погибших.

Вскоре протесты перекинулись на Европу. Желтые жилеты начали надевать демонстранты в Бельгии, Нидерландах, Испании, Германии.

Президент Макрон срочно вернулся в Париж из Аргентины, где проходил саммит Большой двадцатки. Французские журналисты уже не пытались, как раньше, сравнивать его с Юпитером. Президент подрастерял свое олимпийское спокойствие. Он провел срочное совещание с правительством и поручил премьер-министру Эдуару Филиппу отложить введение налогов на бензин на полгода.

Но ничто уже не могло ему помочь. Новым лозунгом, объединяющим разношерстное и непонятное движение «желтых жилетов», стало «Макрона в отставку!» Президенту припомнили все – и высокомерие, с которым он призывал трудящихся «не лениться» и пренебрежительные советы безработным, и издевки над пенсионерами.

Два дня назад Макрон приехал в тот самый Пюи-ан-Велэ, где сожгли префектуру, и попытался выступить перед протестующими. Они не дали ему сказать и слова. Охрана торопливо усадила президента в автомобиль, но народ еще долго гнался за кортежем, выкрикивая нехорошие слова и грубоватые призывы.

На эту тему

На сегодня «желтые жилеты» выработали пакет из 42 требований, которые предъявили властям. Среди них повышение минимальной зарплаты до 1300 евро, пенсии – до 1200 евро, снижение пенсионного возраста до 55-60 лет, ограничение миграции и депортация беженцев, не получивших убежища, назначение всем депутатам зарплаты в размере не выше среднемесячной зарплаты по Франции, повышение налога на богатых, а также запрет на зарплаты выше 15 тыс. евро.

Буквально каждое это требование противоречит политике Макрона. Понимая, что президент им навстречу не пойдет, «желтые жилеты» запланировали на ближайший уикенд «четвертый акт» своих выступлений. В акциях должны принять участие миллионы человек. Их цель – «заблокировать всю Францию».

К «желтым жилетам» уже присоединились студенты – они требуют изменения правил поступления в вузы и отмены повышения стоимости обучения для иностранных студентов. Вместе с ними будут бунтовать железнодорожники, не сумевшие весной добиться послабления реформы трудового законодательства. Врачи и медсестры собираются протестовать против закрытия провинциальных больниц и снижения финансирования здравоохранения. Об участии в акциях заявили и некие «радикальные квиры» – вероятно, особо боевые представители ЛГБТ. В общем, на демонстрации собирается выйти буквально вся страна.

Боевое крыло протестантов составят антифа и левые радикалы. К ним присоединится цветная молодежь из «Adama committee», регулярно громящая пригороды Парижа. Один из спикеров «желтых жилетов» дальнобойщик Эрик Друэ заявил в телеэфире BFM TV, что главной целью протестующих на этих выходных будет Елисейский дворец.

Обитатели Елисейского дворца впали в панику. «Желтым жилетам» пока удается невозможное. Они полностью сломали систему разделения народа на правых и левых, которую десятилетиями насаждал истеблишмент. В их рядах свободно смешались троцкисты и националисты, сторонники Марин Ле Пен и симпатизанты Меланшона, коренные и «понаехвшие» французы, горожане и сельские жители, боевые «квиры» и старорежимные коммунисты. Причина, вероятно, в том, что «жилеты» объединили миллионы людей, ранее считавших себя средним классом, а сегодня неумолимо скатывающихся в нищету.

Иностранные журналисты поговорили с участниками протестов. Среди них оказались помощница учительницы, мать четырех детей, получающая в месяц 800 евро, продавщица из аэропорта Тулузы, выживающая с дочерью на минимальную зарплату, бывший водитель, вынужденный на пенсии жить в трейлере.

Все их возможные идейные разногласия ничего не стоят перед мрачной реальностью. «Раньше было как – были бедные, были богатые, были те, кто в серединке, – рассказал журналистам Guardian строитель из Тулузы. – А сейчас остались только бедные и богатые, посередине – никого. Мы дошли до точки невозврата».

На этой простой платформе и объединяются миллионы французов. Все партии – и правые, и левые – выглядят по сравнению с этим движением какими-то политическими динозаврами. Лучше всего отношение народных масс к традиционным партиям сформулировал некий протестант, пожелавший остаться неизвестным. «Вы, там! Вы все не нужны», – передал он через журналистов французской элите. И это, пожалуй, самое точное выражение той идеи, которая гонит сегодня на баррикады сотни тысяч французов.

Расколоть такое массовое движение затруднительно. Поэтому истеблишмент начал нагнетать панику через СМИ. «У нас есть основания предполагать, что в субботу у Елисейского дворца состоится серьезная вспышка насилия», – говорится в официальном заявлении администрации. Источник из Елисейкого дворца, пожелавший остаться неизвестным, был более эмоционален. «Они путчисты, – сказал он журналистам газеты Figaro. – Они собираются участвовать в попытке вооруженного госпереворота».

Во Франции возможный путч – любимая страшилка либеральной интеллигенции. Но какой путч способна осуществить толпа невооруженных мирных граждан, требующих снижения налогов?

«Они просто нагнетают, – уверена редактор отдела политики BFM TV. – У некоторых представителей администрации есть желание послать сигнал тем людям, котоые планируют приехать в Париж: «Не приезжайте. Здесь будет очень плохо».

Еще один резон для администрации нагнетать ужасы – это возможность преследовать лидеров протеста за госизмену и попытку переворота. Это еще один сигнал протестантам – по окончании акций им могут впаять большие тюремные сроки.

Тем временем французы постят в соцсетях фотографии армейских подразделений, выдвигающихся в Париж. Нет, армия не планирует переворот. Ее вызвали на подмогу власти. На этих выходных именно военные будут защищать режим Макрона от толп медсестер, дальнобойщиков и студентов. На полицию большой надежды нет. Если жандармам запрещено бастовать по закону, то профсоюз технических сотрудников французской полиции уже заявил, что собирается присоединиться к «желтым жилетам».

Чем бы ни закончились протесты во Франции, рейтинг президента Макрона упал со времен его избрания в несколько раз. Сейчас он колеблется где-то в районе 23-28% и явно стремится к рекордно низким показателям позднего Олланда.

Еще недавно Макрон позиционировал себя как молодого и харизматичного лидера, который подхватит управление ЕС после ухода канцлерин Меркель. Однако теперь для него подобные амбиции заказаны – ему бы во Франции разобраться. Похоже, ставленнику Ротшильдов не удастся захватить контроль над Евросоюзом.