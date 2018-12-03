Названа сумма, в которую обошлись Франции акции протеста

Ущерб от акций протеста движения «желтые жилеты» 1 декабря в Париже предварительно составил более 3 млн евро, сообщают СМИ со ссылкой на данные мэрии французской столицы.

«Сумма ущерба к настоящему моменту составила от 3 до 4 млн евро», – приводит ТАСС слова представителя мэрии Парижа.

Власти Парижа уже отмечали, что беспорядки во французской столице оказали серьезное влияние на экономику города.

Участники акций протеста заблокировали 11 топливохранилищ нефтегазовой компании Total. На 75 заправках этой компании из 2 тыс. 200 наблюдается недостаток топлива, передает РИА «Новости».

После протестов перед судом должны предстать 130 человек, которые были задержаны в ходе волнений.

Напомним, в субботу вечером в Париже на демонстрацию вышли жители города, выступающие против роста цен на топливо. Во время протестов пострадали свыше 100 человек, включая представителей полиции.

Правительство Франции даже рассматривало возможность введения режима чрезвычайного положения в связи с беспорядками. Президент Франции Эмманюэль Макрон осмотрел результаты погромов в Париже после своего возвращения с саммита G20.